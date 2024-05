Assessore Cosenza: "Entro il 2024 il bando per la nuova via Toledo. Autovelox in città"

Il bando per la nuova via Toledo, tutor e autovelox in città per la sicurezza stradale, il ripristino delle ztl. Sono gli argomenti trattati con l'assessore alla Viabilità e Trasporti del Comune di Napoli Edoardo Cosenza durante la seconda parte dell'intervista realizzata nella redazione di NapoliToday. Nella prima, Cosenza si è concentrato sui mezzi pubblici, annunciando la partenza della linea 6 della metro a luglio.

Le strade dissestate

Lo stato di molte strade di Napoli, sia al centro che in periferia, è critico per non dire pietoso. Il Comune ha ottenuto soldi dalla Città metropolitana e non solo per un piano di lavori. "Napoli ha 1.200 chilometri di strade - spiega Cosenza - Un numero che nessuno immaginerebbe. Quindi, anche quando portiamo a termine lavori, come lo scorso anno, sembra che abbiamo fatto poco o nulla. Invece, nel 2023, abbiamo rifatto corso Vittorio Emanuele e la Zona ospedaliera, dove le ambulanze cadevano nelle buche. Abbiamo rifatto anche strade di Napoli Est, come via Palermo e corso San Giovanni che è in corso d'opera. Abbiamo già finanziato lavori per via don Bosco e tutta la zona dell'aeroporto: partiranno entro il 2024".

L'attuale amministrazione non ama i sampietrini e in alcune strade c'è stato il via libera della Soprintendenza per rimuoverli: "Non li vogliamo più rimettere. Abbiamo ottenuto il parere positivo per Parco Margherita, dove siamo già partiti, per via Posillipo, dove siamo ancora alla fase progettuale, e conto di fare lo stesso per via Aniello Falcone". L'area su cui il Comune vorrà intervenire maggiormente è quella orientale: "Credo che a San Giovanni, Barra e Ponticelli oltre a rifare le strade dobbiamo rivedere il sistema di rotonde, che creano traffico e confusione".

La nuova via Toledo

Non passa giorno che in via Toledo le persone non inciampino nei basoli sollevati. La via dello shopping versa in un degrado difficile da accettare, considerando che è tra le strade più battute da cittadini e turisti: "Mi fa molta rabbia - afferma Cosenza perché si creano buche nell'area pedonale. Vuol dire, e lo affermo da ingegnere, che è stata sbagliata la tecnica e sono stati sprecati un sacco di soldi. Per via Toledo avevamo un finanziamento per il completo rifacimento, ma la ditta non era a posto con le certificazioni antimafia e il cantiere è stato sospeso. Adesso, dopo la crisi dell'energia i costi sono lievitati e con il finanziamento a disposizione potremmo realizzare solo una parte. Poiché voglio che venga rifatta tutta, credo che il bando partirà a fine 2024, il tempo di recuperare altri fondi".

Ztl e monopattini

L'idea del Comune di Napoli è che una volta portati i trasporti pubblici a un livello dignitoso, sarà possibile immaginare di pedonalizzare alcune aree del centro, o ripristinare ex ztl come quella di piazza Dante: "Se il 2024 sarà l'anno del miglioramento dei trasporti, il 2025 per Napoli sarà quello delle ztl e della mobilità sostenibile. Per quanto riguarda i monopattini, le aziende che c'erano prima hanno preferito lasciare e adesso abbiamo concluso un nuovo bando da cui sono emersi tre vincitori. Il primo è pronto a partire già entro maggio".

Tutor e autovelox

Le morti di Sara Romano e Rita Granata, entrambe investite, ha riportato all'ordine del giorno il tema della sicurezza stradale. Sara Romano è stata travolta in via Cattolica, tra Cavalleggeri e Bagnoli, dove i residenti chiedevano i dissuasori da quattro anni. "I cosiddetti dossi sono una soluzione estrema, che non risolvono il problema. Il tema principale è che una parte dei napoletani non rispetta il codice della strada. In zone dove questo avviene con troppa frequenza, come in via Cattolica, installeremo i dissuasori. Con Autostrade e Tangenziale stiamo lavorando all'immissione del sistema Tutor per il controllo della velocità nelle tre galleria cittadine. Io sarei anche favorevole agli autovelox in città, ma bisogna fare uno studio attento sulla omologazione per non essere sommersi dai ricorsi".