Lavori in via Tasso: dispositivo di traffico dal 17 al 23 gennaio

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di riparazione della pluviale, il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo temporaneo di traffico in via Tasso, in vigore dal 17 al 23 gennaio prossimo.

Da lunedì 17 gennaio, dunque, e per tutta la settimana, all'altezza del civico 260, per 10 metri di lunghezza, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semafori mobili.