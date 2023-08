Vomero, al via i lavori di riqualificazione di via Kerbaker

È iniziata lunedì con l'intervento di fresatura, la riqualificazione stradale in via Michele Kerbaker al Vomero. Da oggi - rende noto la presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino - la società Enel, attraverso la sua ditta Co.imp, provvederà alla stesura del tappetino bituminoso.

"Grazie alla sinergia tra Municipalità 5 ed Enel, anche via Kerbaker verrà completamente riasfaltata e a seguire verrà ritinteggiata l'intera segnaletica orizzontale. Un ringraziamento va alla Polizia municipale unità operativa Vomero per la preziosa assistenza alle operazioni di sistemazione stradale. Dopo via Giotto, via Ruoppolo, via Tarantino e piazza degli Artisti, anche via Kerbaker verrà completamente riqualificata", scrive la presidente Cozzolino su Facebook.