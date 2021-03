Arenella, via ai lavori di ripavimentazione stradale in via Gigante: dureranno fino a settembre

Con l'ordinanza dirigenziale n. 169, il Comune di Napoli ha istituito dal 15 marzo al 15 settembre 2021, un particolare

dispositivo di circolazione in un tratto di via Giacinto Gigante, per consentire l'esecuzione di lavori di ripavimentazione stradale.

Nell'ordinanza è previsto, nel tratto compreso tra Piazza Muzii e l'incrocio con via Orsi, per consentire l'esecuzione dei lavori, il divieto di fermata su ambo i lati dell'area di cantiere, per tratti della lunghezza massima di 100 metri alla volta, in funzione dell'avanzamento dell'area medesima.

Le fermate bus ivi presenti, saranno di volta in volta temporanemente riposizionate, compatibilmente con la presenza e l'avanzamento dell'area di cantiere.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.