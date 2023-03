Nuovi lavori al via nelle strade di Napoli da lunedì 13 marzo: tutte le variazioni

A partire da lunedì 13 marzo, nuovi lavori interesseranno alcune strade della città di Napoli, come stabilito nel corso dell'ultima seduta della Conferenza permanente dei servizi del Comune.

Questi nel dettaglio gli interventi e le variazioni alla viabilità:

- via Cardinale Sperandio: per permettere la sosta dei mezzi necessari per il trasporto e stoccaggio del materiale per i lavori di manutenzione straordinaria del parco Re Ladislao, verrà istituito il divieto sosta con rimozione coatta dal 13/03/2023 al 30/06/2023.

- via Calata Ponte di Casanova: dal 13 al 31/03/2023 inizieranno i lavori di messa in sicurezza della facciata del plesso Miraglia e, per allestire il ponteggio, sarà necessario occupare il marciapiede e l’intera area destinata alla sosta delle auto e dei motoveicoli lungo via Calata Ponte di Casanova. Per il transito pedonale sarà possibile utilizzare i due attraversamenti posti a valle del cantiere e, in particolare, per l’attraversamento pedonale in piazza Nazionale sarà realizzato un breve percorso protetto e regolamentato da movieri.

- via dei Tribunali: nell’ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli – valorizzazione sito UNESCO – lotto 2, per il completamento dei lavori di ripavimentazione di via dei Tribunali, nel tratto tra piazzetta Sedil Capuano e via Concezio Muzy, verrà prorogato fino al 31 marzo 2023, il senso unico di circolazione, con direzione di marcia verso via Duomo, nel tratto compreso tra vico Sedil Capuano e via Duomo ed il divieto di transito veicolare nel tratto di strada compreso tra vico Sedil Capuano e via Concezio Muzy (ad eccezione dei residenti, mezzi a servizio dell’impresa esecutrice dei lavori, dei mezzi di soccorso e forze dell’ordine).

- strada Comunale Catena: per lavori di rifacimento capostrada di un tratto di strada Comunale Catena a Pianura sarà necessario interrompere il traffico veicolare secondo due fasi e come segue: dal 13 al 14/03/2023 chiusura di Strada Comunale Catena nel tratto dall’intersezione tra via Provinciale Napoli e via Federico II; dal 15 al 16/03/2023 chiusura di Strada Comunale Catena nel tratto dall’intersezione tra via Francesco Arnaldi e via Paolo Uccello. Inoltre, dal 13 al 16/03/2023 nel tratto di Strada Comunale Catena tra via Paolo Uccello e via Pallucci sarà sospeso il senso unico di circolazione; e dal 13 al 16/03/2023 nel tratto di Strada Comunale Catena tra via Provinciale Napoli e via Pallucci verrà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta.

- via Nazario Sauro: dalle ore 08.00 del 14/03/2023 alle ore 04.00 del 16/03/2023 sono previste, in via Nazario Sauro, all’interno dell’Hotel Excelsior, le riprese cinematografiche del film “Caracas”. Per lo svolgimento delle riprese sarà necessario collocare un gruppo elettrogeno ed una piattaforma mobile sulla pista ciclabile che sarà sospesa nella porzione compresa tra l’attraversamento pedonale in via Partenope, altezza ingresso Hotel Excelsior, e l’attraversamento pedonale in via Nazario Sauro altezza civico 21.

- via Servio Tullio: dal 20 al 25/03/2023 saranno eseguiti lavori di ripavimentazione in via Servio Tullio, a traffico aperto con senso di marcia alternato tramite movieri, lungo due tratti, quello tra gli incroci di via Adriano e via Quintiliano e nel tratto compreso tra l’incrocio con via Spartaco e via Dell’Epomeo.