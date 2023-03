Cantieri a Napoli, il punto della situazione: "Ancora qualche giorno di fastidi, poi 25 km di strade rifatte"

Proseguono i numerosi lavori stradali in più zone della città di Napoli, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. L'assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Cosenza, via social, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su alcuni dei cantieri più importanti attualmente presenti sul territorio cittadino.

"Piazza Cavour, finita anche la carreggiata centrale. A meno della segnaletica orizzontale. Traffico scorrevole. Manca solo la carreggiata laterale. Lavori in anticipo", scrive l'assessore.

Per quanto riguarda gli interventi in via Mario Palermo e quelli notturni in via Cardarelli, Cosenza ha aggiunto: "Strade che aspettavano da decenni. Ancora qualche giorno di fastidi, poi 25 km di strade rifatte".

I lavori in piazza Municipio/via Acton

Per il proseguimento della sistemazione di superficie di via Acton, fino al 15 aprile 2023 resterà chiusa la carreggiata di via Acton (lato mare) con la conseguente deviazione del traffico veicolare nella corsia del tram. Nell’ambito della stessa cantierizzazione, la società Terna Spa eseguirà gli interventi di propria competenza relativi alla posa del nuovo cavo in sostituzione dell’esistente ad olio fluido.

Il cantiere sarà diviso in due zone che avranno rispettivamente i seguenti tempi di dettaglio:

a) Area “A” – Cantiere Metropolitana di Napoli dal 22/03 al 02/04/2023;

b) Area “B” – Cantiere Terna dal 22/03 al 02/04/2023;

c) dal 03 al 15/04/2023 tutte le aree saranno occupate dalla MN, e per essa dalla impresa esecutrice SudMetro;

d) l’area all’altezza dell’uscita/entrata varco porto, sarà occupata da MN a fasi alterne, in orario notturno, per garantire l’entrata/uscita dal porto (molo Beverello).