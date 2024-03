Quali sono i lavori in corso e le strade interessate dai cantieri a Napoli: l'elenco

Come ogni settimana, sono molti i lavori in corso nelle strade di Napoli. Sono numerose le vie cittadine interessate da cantieri e variazioni alla viabilità.

Di seguito l'elenco completo di tutti gli interventi previsti:

- Dal 18 al 22 marzo 2024, in vicolo Sempreviva, è istituito dall’incrocio con via Loreto fino ad intersezione con via Enrico Cosenz, il divieto di transito veicolare; ad eccezione dei soli mezzi di soccorso, di emergenza e ai veicoli diretti ai passi carrai autorizzati;

il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati H 24, con rimozione coatta.

È sospesa del 18 al 22 marzo 2024, in vicolo Sempreviva, dall’incrocio con via Loreto fino ad intersezione con via Enrico Cosenz, la sosta a pagamento (strisce blu) presenti in vicolo Sempreviva.



È istituito dal 18 al 22 marzo 2024, in via Enrico Cosenz, dal civico n. 47 al civico n. 55, il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati H 24, con rimozione coatta.

- È istituito dal 18 al 22 marzo 2024, in via Tommaso Senise, tratto da via Diodato Lioy fino ad intersezione con via Toledo, il divieto di transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di emergenza, di soccorso e dei diretti ai passi carrai esistenti in via T. Senise e via D. Lioy.

- Dalle ore 7:00 del 20 marzo alle ore 24:00 del 22 marzo 2024 e comunque fino a cessata esigenza - in Via Gaetano Manfredi, via Lieti a Capodimonte e traversa Augusto De Martino, per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale di via Gaetano Manfredi nell’ambito degli interventi di manutenzione delle strade ricadenti nella Municipalità 3, è istituito il seguente dispositivo:



- l'inibizione al traffico veicolare in Via Gaetano Manfredi;

- il doppio senso di marcia del tratto di Via Lieti a Capodimonte compreso tra la confluenza con Via Gaetano Manfredi e la confluenza con Traversa Augusto De Martino;

- l’inversione del senso di marcia di Traversa Augusto De Martino (per immissione su Via Augusto De Martino).

- È istituito un dispositivo di circolazione temporaneo per consentire i lavori di di demolizione dell’edificio scolastico “Plesso Piantedosi” in data 18 e 19 marzo 2024. In particolare è prevista:

- la chiusura al transito veicolare di Traversa Maglione, nel tratto compreso tra II Traversa del Cassano e I Traversa del Cassano;

- l'inversione del senso di marcia di II Traversa del Cassano e di I Traversa del Cassano.

- È istituita per il 20 e 21 marzo 2024 - dalle ore 8:00 alle ore 17:00 - l’interdizione temporanea al transito veicolare in strada Vicinale Quattrocalli, nel tratto compreso tra via delle Cave e via Liburia, per consentire i lavori di manutenzione stradale.

- Fino al 29/03/2024 per consentire l’esecuzione delle attività di lavaggio e di verniciatura delle pareti della Galleria Quattro Giornate, da parte della Edison Next Government Napoli Scarl, è necessario procedere alla chiusura notturna delle corsie di transito e della pista ciclabile secondo il seguente programma:

dalle ore 23:30 del 18/03/2024 alle ore 05:00 del 19/03/2024;

dalle ore 23:30 del 19/03/2024 alle ore 05:00 del 20/03/2024;

dalle ore 23:30 del 20/03/2024 alle ore 05:00 del 21/03/2024;

dalle ore 23:30 del 21/03/2024 alle ore 05:00 del 22/03/2024;

dalle ore 23:30 del 25/03/2024 alle ore 05:00 del 26/03/2024;

dalle ore 23:30 del 26/03/2024 alle ore 05:00 del 27/03/2024;

dalle ore 23:30 del 27/03/2024 alle ore 05:00 del 28/03/2024;

dalle ore 23:30 del 28/03/2024 alle ore 05:00 del 29/03/2024.

Durante la chiusura i veicoli diretti da Mergellina verso Fuorigrotta percorreranno alternativamente la Galleria Posillipo, con opportuna sospensione delle limitazioni all’uso della corsia preferenziale.

- Fino al 31/03/2024 per il prosieguo dei lavori relativi alla camera di ventilazione, a servizio della tratta CDN/Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, sarà allestita un’area di cantiere in via Costantino Grimaldi che insisterà in parte lungo il marciapiede, in adiacenza all’ingresso della Procura della Repubblica, e in parte lungo la corsia con direzione via Serafino Biscardi per una lunghezza di circa 30 m. In questo tratto vi sarà il solo restringimento della carreggiata pertanto i lavori saranno eseguiti a traffico aperto. I pedoni, invece, potranno utilizzare gli attraversamenti pedonali esistenti a monte e a valle dell’area di cantiere ognuno posto ad una distanza dal cantiere di circa 20 m.

- Fino al 03/07/2024 saranno effettuate, da parte di Terna Spa, le operazioni di rimozione di un cavo fuori servizio e del materiale di risulta dai chiusini ubicati in via Cristoforo Colombo e via Nuova Marina, nonché, di risistemazione dello scivolo presente sul marciapiede di via Cristoforo Colombo ad altezza del varco Beverello. Tutte le operazioni saranno eseguite esclusivamente su marciapiede, garantendo il passaggio pedonale, e a traffico aperto secondo il seguente programma: Rimozione cavo: dal 11/03/2024 al 05/04/2024 in via Cristoforo Colombo; dal 08/04/2024 al 28/06/2024 in via Nuova Marina; Rimozione materiale di risulta: dal 08 al 12/04/2024 in via Cristoforo Colombo; dal 12 al 16/05/2024 e 29/06/2024 al 03/07/2024 in via Nuova Marina; Durante questa fase, le operazioni saranno eseguite con l’ausilio di un mezzo che sosterà all'altezza dei chiusini. In Via Cristoforo Colombo il mezzo sosterà parallelamente al marciapiede, occupando parte della carreggiata, lasciando sempre liberi 8 m per il transito dei veicoli. In via Nuova Marina il mezzo sosterà all'interno delle aree di sosta a pagamento (strisce blu). Il tutto sulla parte di carreggiata lato mare e senza interruzione del traffico veicolare.

- Fino al 23/04/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo, da parte di ABC, per la posa di condotte idriche in via Vicinale Cupa Cintia lungo i seguenti tratti: - via Vicinale Cupa Cintia (lato da Fuorigrotta a Soccavo) da altezza incrocio via Scipione Bobbio a rotatoria angolo viale Traiano; - Incrocio via Vicinale Cupa Cintia con via Ventilabro; - via Vicinale Cupa Cintia altezza civ. 84 (direzione Fuorigrotta). I lavori saranno eseguiti a traffico, ma si segnala che, con riferimento ai lavori lungo il tratto di via Vicinale Cupa Cintia all’intersezione con via Ventilabro, all’altezza dei semafori, sarà chiuso il cordolo posto sulla carreggiata. Pertanto i veicoli provenienti da via Ventilabro che si immettono su via Cintia saranno obbligati a svoltare a destra e i veicoli provenienti da via Cintia saranno obbligati a proseguire diritto per ambo le direzioni.

- In via Titina de Filippo, fino al 28 marzo 2024, per consentire per la manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade cittadine ricadenti nel territorio della Municipalità 4, è istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. Dal presente provvedimento sono esclusi i mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e i veicoli diretti ai passi carrai autorizzati.

- Fino al 29/03/2024 saranno eseguiti i lavori di riqualificazione della pista ciclabile in viale J.F. Kennedy e in via Nuova Agnano, da parte di KLM, esclusivamente lugo il marciapiede e senza intralcio alla viabilità con la predisposizione, laddove non sarà possibile garantire lo spazio per il passaggio pedonale, di apposite deviazioni sul marciapiede opposto.



- Fino al 30/03/2024 saranno eseguiti, a traffico aperto, i lavori di manutenzione dei marciapiedi su via Orazio a partire dall’incrocio con via Minucio Felice.