Lavori dal centro alla zona ovest ed est: come cambia la viabilità a Napoli dal 12 febbraio

La Conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, della Municipalità 4, della società 2i Rete Gas S.p.a. e di e-Distribuzione S.p.a., ha approvato alcuni cantieri che interesseranno una serie di strade cittadine.

Fino al 15/03/2024 proseguiranno i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in viale Augusto, interessando il tratto compreso tra via Attilio Regolo e via Pompeo Magno, in direzione piazza Italia. Per consentire l’esecuzione di tali lavori in sicurezza sarà interdetta la pista ciclabile di viale Augusto nel tratto compreso tra la Facoltà di Ingegneria e piazza Italia in direzione di quest’ultima.



Dal 12 al 14/02/2024 per procedere al completamento della configurazione degli impianti di videosorveglianza, nell’ambito della progettazione esecutiva, fornitura e installazione, compresi i lavori necessari, di un sistema integrato intelligente delle gallerie stradali del Comune di Napoli, sarà necessario chiudere al traffico la Galleria Vittoria e la Galleria Laziale secondo il seguente programma:

- Galleria Vittoria – direzione di marcia verso via Acton dalle ore 22:00 del 12/02/2024 alle ore 05:00 del 13/02/2024.

- Galleria Laziale – entrambe le direzioni di marcia dalle ore 22:00 del 13/02/2024 alle ore 05:00 del 14/02/2024.

Durante la chiusura della Galleria Vittoria - corsia direzione Acton - si propone il seguente percorso alternativo: via Chiatamone – via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton.

Durante la chiusura della Galleria Laziale si propone il seguente percorso alternativo:

• chiusura corsia riservata:

- i veicoli dovranno percorrere la Galleria IV Giornate;

• chiusura corsia direzione Sannazzaro:

- i veicoli potranno percorrere: via Caravaggio – via Alessandro Manzoni- via Orazio; via Nuova Cinthia - tangenziale di Napoli direzione Capodichino – uscita zona centro; via Diocleziano – viale Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – discesa Coroglio – via Posillipo.



Dal 12/02/2024 al 08/03/2024 saranno eseguiti i lavori di ripristino definitivo del manto stradale di via Floriano Del Secolo, via Renato Carosone (ex II traversa Nino Bixio) e via Sergio Bruni, a seguito dei lavori di scavo per la posa di canalizzazioni idriche da parte di ABC. I lavori saranno eseguiti in orario diurno istituendo il divieto di transito veicolare, eccetto residenti, nei tratti di volta in volta interessati e secondo il seguente cronoprogramma:

- dal 12 al 23/02/2024 in via Floriano Del Secolo e in via Renato Carosone (fino all’intersezione con via Floriano Del Secolo);

- dal 26/02/2024 al 01/03/2024 in via Sergio Bruni;

- dal 04/03/2024 al 08/03/2024 in via Renato Carosone (per tutta la lunghezza a partire dall’intersezione con via Floriano Del Secolo).



Dal 12/02/2024 al 07/04/2024 saranno completati lavori di scavo per sostituzione delle linee elettriche MT, da parte di e-Distribuzione S.p.a., lungo il controviale di corso Malta, in via Colonnello Carlo Lahalle e in via Arenaccia. Durante le fasi di scavo, per la presenza di sottoservizi, si è resa necessaria una modifica del percorso rispetto a quanto già programmato che ha determinato il rallentamento dei lavori.

Le nuove fasi sono state programmate con le seguenti modalità:

I FASE - chiusura al traffico dal 12/02/2024 al 03/03/2024: gli scavi saranno eseguiti lungo il controviale di corso Malta, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piazzolla e l’intersezione con via Lahalle;

II FASE - chiusura al traffico all’intersezione tra il controviale di corso Malta e via Colonnello Carlo Lahalle nei seguenti orari: dalle ore 23:00 del 03/03/2024 alle ore 06:30 del 04/03/2024 e dalle ore 23:00 del 04/03/2024 alle ore 06:30 del 05/03/2024. Durante la chiusura del suddetto tratto stradale, i veicoli provenienti dalla Tangenziale non potranno svoltare su via Lahalle ma dovranno proseguire su corso Malta e raggiungere via Lahalle da via Nuova Poggioreale e via Generale Francesco Pignatelli.

III FASE dal 06/03/2024 al 07/04/2024: le lavorazioni saranno eseguite al centro della corsia di via Lahalle in direzione piazza Carlo III, nel tratto compreso tra corso Malta e via Arenaccia. Il cantiere sarà mobile e per garantire la circolazione in ambo i sensi di marcia sarà istituita la sospensione degli stalli di sosta su ambo i lati.



Il 14/02/2024, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 saranno eseguiti, da parte dall’impresa GSN per conto dell’ANM, dei lavori di scavo e posa in opera di nuove tubazioni a servizio dell’impianto semaforico che regola l’intersezione di viale Gramsci con via Galiani. Le operazioni si svolgeranno a traffico aperto con occupazione del cantiere di mezza carreggiata alla volta e l’ausilio di movieri dell’impresa.



Dal 14 al 16/02/2024 per lavori di scavo per la posa di n. 2 cavi MT, da parte di e-Distribuzione S.p.a., in via Terracina, sarà istituito un senso unico alternato all’altezza del civico n. 271, adiacente al parcheggio De Rosa.



Dal 19 al 22/02/2024 in via Posillipo, la Società 2i Rete Gas Spa effettuerà dei lavori di scavo per la posa in opera di una tubazione di gas metano. Per l’esecuzione delle opere è previsto l’attraversamento della carreggiata con partenza nei pressi del civico 276 ed arrivo al civico 38 (fronte civico 276), pertanto sarà istituito il senso unico alternato in corrispondenza del tratto interessato.



Dal 19/02/2024 al 01/03/2024 per la posa in opera di un tronco di linea elettrica interrata BT con relativo armadietto di sezionamento, da parte di e-Distribuzione S.p.a., in via Cupa Oliva nel tratto compreso di strada compreso tra il civico n. 5 ed il n. 7, sarà istituito un senso unico alternato.

Fino al 15/03/2024 proseguiranno le operazioni di infilaggio cavi in cunicolo comunale, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina e via Cristoforo Colombo. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto, in orario notturno, dalle 22:00 alle 07:00, con smontaggio dei cantieri a fine orario di lavoro e secondo il seguente programma:

- posa cavi in cunicolo angolo tra via Amerigo Vespucci e via Nuova Marina e su via Nuova Marina dal 12/02/2024 all'08/03/2024 (sabato e domenica esclusi);

- posa cavi in cunicolo angolo tra via Nuova Marina e via Cristoforo Colombo e su via Cristoforo Colombo dall'11 al 15/03/2024.



Fino al 31/03/2024, nell’ambito dell’intervento denominato “Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare”, proseguiranno i lavori di riqualificazione del percorso pedonale di Calata San Francesco e sarà prorogata la sospensione degli stalli di sosta ubicati in corso Vittorio Emanuele, altezza civici 118, 119 e 120 a.

Fino al 14/03/2024 saranno eseguiti dei lavori scavo per la sostituzione delle linee elettriche MT in via Ludovico Antonio Astore e in via Arenaccia, da parte di e-Distribuzione Spa, in tre fasi secondo le seguenti modalità:

- I fase fino al 23/02/2024: esecuzione di scavi a traffico aperto, su via Arenaccia nel tratto compreso tra i civici 216 e 238;

- II fase dal 26/02/2024 al 10/03/2024: realizzazione, a traffico aperto, di due buche, una su via Arenaccia altezza civico 296 ed una su via Ludovico Antonio Astore altezza civico 10;

- III fase: realizzazione, di ulteriori due buche, entrambe su via Arenaccia a monte e a valle del soprastante ponte di via Don Bosco.

Tali lavori comporteranno la chiusura al traffico del tratto interessato in direzione piazza Ottocalli con le seguenti modalità:

- dalle ore 23:00 del 10/03/2024 alle ore 06:30 dell’11/03/2024;

- dalle ore 23:00 del 11/03/2024 alle ore 06:30 del 12/03/2024;

- dalle ore 23:00 del 12/03/2024 alle ore 06:30 del 13/03/2024;

- dalle ore 23:00 del 13/03/2024 alle ore 06:30 del 14/03/2024.

Durante la chiusura di detto tratto i veicoli potranno utilizzare il seguente percorso alternativo: via Alessandro Mazzocchi, piazza Carlo III, via Giovanni Gussone e viceversa. Tale percorso alternativo, sarà utilizzato, inoltre, dalle linee di trasporto pubblico locale.

Fino al 21/03/2024 saranno effettuati dei lavori di scavo, da parte di Terna Rete Italia, per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata AT in via Mario Palermo per il tratto di strada compreso tra via Emilio Salgari e via Carmen, comprensivo di una buca giunti e di una buca finestra, nonché ulteriori scavi da eseguirsi su via Mario Pilati, su via Carmen e su via Sambuco, per la realizzazione di ulteriori due buche giunti di collegamento della rete e di 11 buche finestre.

I lavori saranno eseguiti in diverse fasi secondo le seguenti modalità:

- I fase fino al 08/03/2024: sostituzione del tronco di linea elettrica e formazione di buche a giunti e finestre per il collegamento della rete su via Mario Palermo, nel tratto tra via Emilio Salgari e via Carmen allestendo un cantiere fisso posto al centro della semicarreggiata. Pertanto sarà istituito in tale periodo il divieto di circolazione lungo la semicarreggiata destra in direzione Nord di via Mario Palermo, nel tratto compreso tra via Emilio Salgari e via Carmen. Durante la chiusura al transito veicolare del suddetto tratto stradale, si potrà svoltare prima a destra su via Flauto Magico e successivamente a sinistra su via Sambuco. Per raggiungere via Carmen, a questo punto, si potrà svoltare a sinistra su quest’ultima, per rimettersi invece nuovamente su via Mario Palermo, si proseguirà su via Sambuco per raggiungere e svoltare di nuovo a sinistra ed immettersi su via Don Sturzo, proseguire sino a via Emilio Salgari e infine giungere a via Mario Palermo.

- II fase dal 21 al 22/03/2024: Contestualmente ai lavori su via Mario Palermo, si procederà all’esecuzione delle buche e posa dei cavi lungo via Carmen e in via Sambuco, fino all’altezza del civico 25. Durante tale fase i lavori saranno eseguiti a traffico aperto.

- III fase dal 27/02/2024 al 21/03/2024: i lavori di scavo proseguiranno lungo via Mario Pilati, a partire dal tratto residuale di via Mario Palermo fino all’incrocio con via Ravioncello, interessando in parte il marciapiede ed in parte la sede stradale e senza interruzione del traffico veicolare. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto con il solo restringimento della carreggiata. Inoltre sarà predisposto un camminamento protetto per garantire il transito pedonale in sicurezza.



A conclusione delle fasi lavorative di scavo e di interramento per tutti i tratti indicati, si procederà con il ripristino provvisorio stradale e della pavimentazione, smobilitando l’intero cantiere sia di via Mario Palermo sia di via Mario Pilati, al fine di consentire la ripresa del transito veicolare e pedonale. Infine i ripristini definitivi sulla sede stradale del tratto interessato di via Mario Palermo, tra via Salgari e via Carmen, saranno estesi all’intera larghezza della semicarreggiata interessata dallo scavo.



Fino al 29/06/2024 su via Partenope e via Nazario Sauro, nell’ambito dei lavori di riqualificazione Ciclo Pedonale di Napoli, tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio, saranno eseguiti i lavori per la realizzazione di una condotta fognaria. I lavori interesseranno la zona carrabile di via Partenope, fronte Facoltà Economia e Commercio, e tutta via Nazario Sauro, fino all’intersezione con via Acton. Si procederà con cantieri mobili di dimensioni tali da garantire, in ogni fase, il passaggio dei veicoli. Durante l’esecuzione dei lavori sarà sospesa la circolazione sulla pista ciclabile per l’intero tratto, da piazza Vittoria a via Acton. Inoltre saranno sospesi gli stalli di sosta per il tempo e i tratti strettamente necessari all’esecuzione delle lavorazioni previste. Infine, i ripristini provvisori, saranno effettuati contestualmente all’avanzare del cantiere.