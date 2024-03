Lavori e cantieri a Napoli, come cambia la viabilità in città da lunedì 4 marzo

La Conferenza permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, della società 2i ReteGas Spa, della società e-Distribuzione Spa, delle Municipalità 2, 4 e 5, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno alcune strade cittadine.

Fino all'8/03/2024, saranno eseguiti dei lavori scavo in attraversamento in via Miano all’altezza del civico 57 per la posa di cavidotti a servizio dell’impianto semaforico in orario diurno dalle 09:00 alle 17:00. Durante i lavori, che interesseranno metà carreggiata alla volta, sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri, con il ripristino dello stato dei luoghi e della viabilità al termine di ciascuna giornata lavorativa.

Dal 4 al 6/03/2024, per il completamento dei lavori in via Mezzocannone e vico Pallonetto a Santa Chiara, da parte di e-Distribuzione Spa, è previsto lo spostamento temporaneo degli stalli di sosta di via Mezzocannone, posti sul lato destro in direzione Piazza San Domenico Maggiore, sul lato sinistro della stessa via all’interno delle “strisce blu” e contestuale sospensione delle stesse.

Dal 4 al 6/03/2024 per consentire l’esecuzione di attività connesse alla manutenzione dell’impianto di ventilazione a servizio della Galleria Vittoria, da parte della Edison Next Government Napoli Scarl, è necessario procedere alla chiusura notturna delle corsie secondo il seguente programma:

1. dalle ore 23:30 del 04/03/2024 alle ore 05:00 del 05/03/2024 corsie di transito direzione di marcia verso via Ammiraglio Ferdinando Acton. Durante la chiusura, i veicoli percorreranno alternativamente via Chiatamone, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton;

2. dalle ore 23:30 del 05/03/2024 alle ore 05:00 del 06/03/2024 corsie di transito direzione di marcia verso via Domenico Morelli.

Durante la chiusura ai veicoli provenienti da via Ammiraglio Ferdinando Acton sarà consentito di procedere in galleria percorrendo le corsie della semicarreggiata lato mare rientrando, all’uscita della stessa (lato via Arcoleo), sulle corsie della semicarreggiata lato monte (mediante rimozione temporanea dei new jersey) con prosieguo in via Domenico Morelli. I veicoli diretti da via Giorgio Arcoleo a via Acton percorreranno alternativamente via Chiatamone, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton.

Dal 4 al 7/03/2024 per l’esecuzione di lavori di scavo per la posa di condotte idriche, da parte di ABC, sarà chiusa al transito veicolare in via Giustiniano all’altezza civico 283, con accesso al solo personale autorizzato, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e residenti, nei seguenti orari:

- dalle ore 21:00 del 04/03/2024 alle ore 05:00 del 05/03/2024;

- dalle ore 21:00 del 05/03/2024 alle ore 05:00 del 06/03/2024;

- dalle ore 21:00 del 06/03/2024 alle ore 05:00 del 07/03/2024.

Inoltre, durante gli stessi orari, sarà sospeso il tratto di corsia preferenziale lungo via dell’Epomeo, per consentire ai veicoli di raggiungere il raccordo di via S. Domenico ed imboccare la tangenziale.

Dal 4 al 22/03/2024 saranno effettuati i lavori di ripristino del manto stradale, da parte di eDistribuzione Spa, in alcune strade della Municipalità 10 secondo le seguenti modalità:

- dal 4 al 7/03/2024 in viale Giochi del Mediterraneo nel tratto compreso tra via Nuova Agnano e via Beccadelli, lungo il lato sinistro direzione Fuorigrotta. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto;

- dal 4 al 7/03/2024 in via Nuova Agnano nel tratto compreso tra via Terracina e viale Giochi del Mediterraneo. Per l’esecuzione dei lavori, che saranno estesi all’intera larghezza della carreggiata, sarà istituito il senso unico alternato;

- dal 4 al 15/03/2024 in via Terracina, nel tratto compreso tra via Cinthia e via Nuova Agnano. Per l’esecuzione dei lavori, che saranno estesi all’intera larghezza della carreggiata, sarà istituito il senso unico alternato;

- dall'11 al 22/03/2024 in via Cinthia, nel tratto compreso tra via Terracina e l’ingresso alla Tangenziale di Napoli, lungo il lato destro con direttrice Pianura, e lungo l’attraversamento tra via Cintia e viale Maria Bakunin, carreggiata con direttrice Fuorigrotta. Per l’esecuzione dei lavori sarà istituito il senso unico alternato.

Dal 4 al 31/03/2024 saranno eseguite, dalla A.D. Restauri & Costruzioni S.r.l. per conto dell’Asl Napoli 1 Centro, delle indagini stratigrafiche-archeologiche, propedeutiche al restauro e risanamento conservativo del Complesso Monumentale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili, in via Domenico Capozzi e in via Santa Patrizia. I lavori saranno eseguiti istituendo il divieto di transito e garantendo il passaggio pedonale protetto. I veicoli provenienti da via Maria Longo, in alternativa, potranno proseguire per via San Gennaro, via San Giovanni in porto e via Anticaglia per poi proseguire normalmente per via Pisanelli.

Dalle ore 00:00 del 6/03/2024 alle ore 06:00 del 7/03/2024 sarà chiuso al transito veicolare il tratto di via Giovanni Paladino compreso tra via San Biagio dei Librai e vico Giuseppe Orilia per il posizionamento di un’autoscala funzionale all’installazione, da parte della Sieme Srl, dell’impianto di condizionamento nell’edificio di via Mezzocannone n.16 dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II. Per consentire l’accesso ai residenti sarà aperto il varco tra piazza San Domenico Maggiore e piazzetta Nilo. Con riferimento ai lavori in atto in via Colonnello Carlo Lahalle per la sostituzione delle linee elettriche MT, da parte di e-Distribuzione Spa, già approvati duranti la seduta della Conferenza del 23/01/2024, si è resa necessaria una riprogrammazione degli stessi come segue:

- dalle 07:00 alle 18:00 del 06/03/2024 e dalle 07:00 alle 18:00 del 07/03/2024.

Questi lavori saranno eseguiti a traffico chiuso a partire dall’intersezione tra il controviale di corso Malta e via Colonnello Carlo Lahalle. Durante la chiusura del suddetto tratto stradale, i veicoli provenienti dalla Tangenziale non potranno svoltare su via Colonnello Carlo Lahalle ma dovranno proseguire su corso Malta e raggiungere via Colonnello Carlo Lahalle da via Nuova Poggioreale e via Generale Francesco Pignatelli.

Dal 6/03/2024 al 6/04/2024 saranno effettuati i lavori di rifacimento della sede stradale in via San Pasquale in due fasi:

Fase 1 – dalle ore 8:00 del 06/03/2024 alle ore 16:00 del 15/03/2024 nel tratto compreso tra via dei Mille e via Achille Torelli sarà istituito il divieto di transito veicolare (eccetto residenti diretti ai passi carrai autorizzati, mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine) e saranno sospesi gli stalli di sosta tariffata e tutti gli stalli autorizzati su ambo i lati della carreggiata. Inoltre, è prevista in via dei Mille, nel tratto compreso tra la confluenza con via San Pasquale e quella con via Carducci, la sospensione della corsia preferenziale, il doppio senso di circolazione e l’obbligo di svolta su via Carducci per i veicoli provenienti da via Vittorio Colonna.

Fase 2 – dalle ore 16:00 del 15/03/2024 alle ore 16:00 del 06/04/2024 nel tratto compreso tra via Achille Torelli e via Vincenzo Cuoco sarà istituito il divieto di transito veicolare (eccetto residenti diretti ai passi carrai autorizzati, mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine e veicoli diretti all'Autorimessa San Pasquale), il divieto di sosta su ambo i lati e saranno sospesi gli stalli di sosta tariffata e tutti gli stalli autorizzati su ambo i lati della carreggiata. Sarà invertito il senso di marcia dalla confluenza con via Achille Torelli fino a quella con via dei Mille. Inoltre, è prevista in via dei Mille, nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Pasquale e l’intersezione con via Carducci, la sospensione della corsia preferenziale, il doppio senso di circolazione e l’obbligo di svolta su via Carducci per i veicoli provenienti da via Vittorio Colonna.