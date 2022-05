Capodimonte, le strade di accesso al Bosco saranno riqualificate

La giunta comunale di Napoli, su proposta dell?assessore alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell?intervento di ?manutenzione straordinaria di via Miano (tratto compreso tra viale Colli Aminei e via Nuova San Rocco) e di via Santa Maria ai Monti (tratto compreso tra la Chiesa di Santa Maria ai Monti e l?ingresso al Bosco di Capodimonte)?.

L?opera è compresa nel più ampio contratto istituzionale di sviluppo per il centro storico di Napoli. Il valore complessivo è pari a 2.500.000 euro. Saranno riqualificati poco più di 1 km di strada compresi marciapiedi e, su via Miano, realizzato un tratto della pista ciclabile cittadina.

?L?intervento contribuisce alla valorizzazione e all?incremento della fruibilità di un primario punto di interesse cittadino e, in particolare, alla riqualificazione delle aree di accesso al Real Bosco di Capodimonte?, spiega l'assessore Cosenza.