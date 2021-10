Lavori alla Stazione Centrale, possibili variazioni agli orari nel weekend

Tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, per dei lavori nella stazione di Napoli Centrale, ci saranno variazioni alla circolazione dei treni in partenza da e in arrivo a Napoli. A renderlo noto è la stessa RFI.

I lavori serviranno ad un "potenziamento infrastrutturale nel nodo".

"Le modifiche tra sabato 30 e domenica 31 ottobre per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di realizzare lavori sui deviatoi di Napoli Centrale che contribuiranno a migliorare le caratteristiche dell’infrastruttura e ad innalzare gli standard qualitativi del servizio - spiega RFI - L’attività dei cantieri, che richiede un impegno economico complessivo di circa 300mila euro, prevede l’impiego di 80 persone, tra dipendenti di RFI e ditte appaltate".

I dettagli delle variazioni all’offerta commerciale sono disponibili nelle stazioni e consultabili sul sito di RFI e sui canali web delle imprese ferroviarie.