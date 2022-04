"Torna la spiaggia libera dopo oltre 40 anni". Iniziano i lavori a Bacoli: l'annuncio del sindaco

"Spiaggia liberata. È iniziata la demolizione di una nuova struttura abusiva sul litorale di Bacoli". Così il sindaco della città flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, sull'inizio dei lavori che permetteranno di nuovo l'accesso al mare.

"Stiamo restituendo al popolo oltre 5.000 mq di sabbia, di battigia, di panorama mozzafiato. Dopo oltre 40 anni - spiega - A Casevecchie, a Miseno. Sarà abbattuto anche il cancello che impediva l’accesso al mare. Via le reti, via i citofoni. Così questo angolo di paradiso torna ad essere un bene dei bacolesi. Un bene comune, aperto a chiunque ami la nostra città. E guardate che meraviglia. Siamo molto felici. Perché la nostra terra va difesa, e non deturpata. E perché la stanza in spiaggia è stata autodemolita dagli stessi che l’hanno costruita. È un segnale importante. Positivo. Sono fiducioso che tutti vogliamo una vera riqualificazione di questa area così tanta maltrattata".

"C’era bisogno di voltare pagina - prosegue il sindaco - C’era bisogno di capire che un’epoca, ed un modo di governare il paese, è finito. Perché si può fare impresa sul territorio, rispettando le regole. E proteggendo i tesori più preziosi per la comunità. La spiaggia, il mare, il panorama, l’ambiente. Perché l’imprenditore che adempie ai propri dovere, potrà sempre chiedere i propri diritti. Senza che il politico di turno li faccia passare come piaceri. A danno della comunità. Ed è per questo motivo che permetteremo a chi ha regolare concessione per ormeggio barche, di poter aver un riparo in spiaggia durante l’estate. Dobbiamo essere tutti uniti. Con ancora maggiore forza. Dobbiamo completare con l’abbattimento degli ultimi scempi che offendono Casevecchie. Lo faremo. Ci riusciremo. Intanto andatevi a prendere ciò che è vostro. Andate a giocare, a mangiare un panino, a prendere il sole, a bagnarvi i piedi. Prendetevi quello che vi era stato tolto. Bacoli è della sua gente. Bacoli è di tutti coloro che sanno rispettarla, amarla. Insieme, proteggiamo questo la città. Un passo alla volta, con coraggio".