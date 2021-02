Lavori in Piazza Municipio, nuovo dispositivo di traffico fino al 15 maggio

Proseguono i lavori su piazza Municipio annessi alla Linea 1 della Metropolitana di Napoli, con il completamento della piazza, dei marciapiedi e della sede stradale riguardanti sia la parte centrale, sia quella bassa della piazza e il tratto di via Acton sino all’ingresso dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, volti alla realizzazione della configurazione definitiva della piazza.

Il dispositivo di traffico temporaneo, autorizzato con l’ordinanza 1075 del 22 febbraio 2021 e organizzato per fasi sequenziali ed adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica stradale, prevede sino al 15.05.2021, quanto segue:

Completamento pavimentazione in pietra lavica e realizzazione spartitraffico zona centrale piazza Municipio (nella parte di attraversamento lungo la direttrice via Medina / via Vittorio Emanuele III

Nelle notti del 23, 24, 25 e 26 febbraio e del 1° marzo 2021, dalle ore 21:00 alle ore 06:00, i veicoli provenienti da via Depretis e diretti a via Medina saranno obbligati a svoltare a sinistra verso via Vittorio Emanuele III, invertire il senso di marcia in corrispondenza con l’intersezione con via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga e procedere dritto verso via Medina. Nelle ore diurne delle medesime giornate per i veicoli provenienti da via Depretis verrà ripristinata l’attuale svolta a destra verso via Medina.

Dal 3 al 5 marzo 2021 solo i veicoli a sagoma lunga (autobus e similari) provenienti da via Depretis e diretti a via Medina saranno obbligati a svoltare a sinistra verso via Vittorio Emanuele III, invertire il senso di marcia in corrispondenza con l’intersezione con via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga e procedere dritto verso via Medina.

Nei giorni successivi le attività di cantiere non determineranno ulteriori modifiche al dispositivo di traffico.

Sagomatura marciapiede piazza Municipio lato via Acton e completamento lavori impiantistici su via Acton

Dalle ore 21:00 di martedì 23 febbraio 2021 verranno ampliate le aree di cantiere su via Acton per eseguire predisposizioni per la successiva riconfigurazione della sede viaria, senza apportare modifiche all’attuale viabilità.

Da martedì 2 marzo 2021 verrà chiusa la carreggiata che collega piazza Municipio con via Acton. Pertanto, i veicoli provenienti da via Depretis potranno utilizzare la carreggiata posta in prossimità al teatro Mercadante e svoltare a sinistra verso via Colombo o a destra verso via Acton.

Le medesime manovre saranno consentite anche ai veicoli provenienti dalla parte alta della piazza, ma per quelli diretti verso via Acton al fine di evitare accodamenti sarà consigliato il percorso alternativo verso la direttrice via Medina / via Vittorio Emanuele III / via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga / via Acton.