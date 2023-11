Parco Mascagna, partono i lavori di riqualificazione

Lunedì 20 novembre inizieranno i lavori di riqualificazione del Parco Mascagna finanziati dal Piano strategico della Città Metropolitana di Napoli. "Nei giorni scorsi - ha spiegato l'assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada - si sono concluse le attività di verifica propedeutiche all’inizio dei lavori e sono stati individuati gli interventi prioritari da mettere in campo per garantire la sicurezza dei cittadini. Da lunedì prossimo, partiranno i lavori di riqualificazione con attività di potatura e abbattimento lungo la fascia perimetrale del Parco Mascagna. Questi interventi consentiranno di tutelare l’incolumità dei cittadini, anche in vista della stagione invernale oramai alle porte".