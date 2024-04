Parco Margherita, via ai lavori con rimozione dei sanpietrini: quanto dureranno e come cambia la viabilità in zona

Da lunedi 15 aprile partirà la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria di via del Parco Regina Margherita a Napoli, che proseguirà fino a metà giugno. L'intervento, compreso il recente adeguamento prezzi, è interamente finanziato con mutuo BEI Banca Europea degli Investimenti, per un valore di € 3.138.748,03.

“Con i lavori in via del Parco Margherita continua l’impegno dell’amministrazione per intensificare la manutenzione stradale cittadina, in modo da migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana”, afferma il sindaco Gaetano Manfredi.

I sanpietrini saranno rimossi

“Una delle strade simbolo di Napoli, che collega il corso Vittorio Emanuele a piazza Amedeo è oggi in condizioni tali da creare disagio sia alla percorrenza di auto, moto e bus, che alla fruizione pedonale. Grazie al parere positivo della Soprintendenza, reso all’epoca dell’approvazione del progetto, la carreggiata sarà realizzata in asfalto di più agevole manutenzione, rimuovendo quindi i sanpietrini”, spiega l'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza.

“Il cantiere, vista la particolare localizzazione e conformazione della strada, necessita di modifiche al dispositivo di circolazione di zona, modifiche che sono state ratificate nell'ambito della Conferenza permanente dei servizi, organismo che si occupa di valutare l’impatto degli eventi e dei cantieri sulla viabilità”, aggiunge Cosenza.

Come cambia la viabilità nella zona

Durante l’intera durata dei lavori, solo diurni, via del Parco Margherita sarà utilizzata solo in discesa e via Pontano solo in salita con stretto controllo sulla sosta per consentire un traffico più fluido. In salita, i veicoli diretti a corso Vittorio Emanuele da piazza Amedeo, dovranno percorrere via Crispi e via Pontano; gli autobus, invece, percorreranno via Crispi, via Schipa e via Giordani.

I lavori procederanno con cantieri mobili che occuperanno i tratti stradali di volta in volta interessati dalle lavorazioni, salvaguardando in ogni caso gli stalli di sosta per disabili, che saranno traslati in funzione dell’avanzamento del cantiere. Sarà istituito su via Pontano, infine, il divieto di sosta sul lato sinistro del senso di marcia in salita, da via Crispi a corso Vittorio Emanuele.