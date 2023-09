Elettrodotto Napoli centro-Doganella, via ai cantieri per la sostituzione del cavo interrato

Proseguono le attività di ammodernamento della rete elettrica dell’area metropolitana di Napoli con l’apertura dei cantieri per la sostituzione del cavo interrato di circa 5 km tra la cabina primaria “Napoli Centro” e la cabina primaria “Doganella”.

I lavori di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, inizieranno il 20 settembre e avranno una durata di circa 70 giorni, interessando le Municipalità I, II e IV, in particolare via Acton, via Cristoforo Colombo con l’area intorno piazza Municipio e via Ponte dei Granili.

L’intervento complessivo, iniziato nel marzo 2022, consiste nella sostituzione dell’esistente cavo in olio fluido con un cavo rivestito in XLPE (isolamento in polietilene reticolato estruso), una tecnologia particolarmente affidabile e sostenibile.

"Terna ha condiviso con il Comune di Napoli un piano di lavoro volto a garantire minimi impatti sulla viabilità esistente e a ridurre le limitazioni alla circolazione nei tratti stradali coinvolti. L’intervento, previsto dall’accordo di collaborazione sottoscritto nel 2020 da Terna e Comune di Napoli, rientra nel piano di lavori coordinati dal Tavolo tecnico permanente presieduto dallo stesso ente di Palazzo San Giacomo, per rendere più efficiente e sostenibile il servizio di trasmissione dell’energia attraverso l’ammodernamento dei collegamenti in cavo esistenti. La razionalizzazione prevede, inoltre, la demolizione di 10 km di elettrodotti aerei a 220 kV

nella città di Napoli e permetterà di liberare circa 25 ettari di territorio dall’impatto delle esistenti infrastrutture elettriche", si legge in una nota.