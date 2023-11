Nuovi cantieri a Napoli: come cambia la viabilità in città nei prossimi giorni e nelle prossime settimane

La Conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, durante la seduta che si svolge a cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del sevizio Polizia Locale, del servizio Strade, Viabilità e Traffico e della Municipalità 4, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno le seguenti strade cittadine nei prossimi giorni e nelle prossime settimane:

Dal 16 al 18/11/2023, nell’ambito del “Grande Progetto Centro Storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO”, saranno effettuati dei lavori di ripristino di chiusini da eseguire al centro della carreggiata di via Tribunali, nel tratto compreso tra il civico n.193 e vico Sedil Capuano. Per l’esecuzione dei lavori è previsto:

- il divieto di transito veicolare nel tratto di via dei Tribunali compreso tra il civico n.193 con vico Scassacocchi, eccetto residenti, mezzi di cantiere, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine;

- l’istituzione del senso unico alternato nel tratto di via dei Tribunali compreso tra il civico 193 e via Concezio Muzy;

- l’istituzione del senso unico di circolazione, con direzione di marcia verso via Duomo, nel tratto di strada compreso tra vico Sedil Capuano e via Duomo.

Dal 16/11/2023 al 07/12/2023 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera di nuove condotte necessarie al potenziamento della rete idrica, da parte di ABC, in via Caduti di Nassiriya. I lavori inizieranno a partire dall’incrocio piazza Neghelli, proseguiranno lungo via Caduti di Nassiriya con direttrice via Festignano, per terminare a metà del quadrilatero ex via Caserma della Cavalleria, per uno sviluppo complessivo di circa 800 m. I lavori saranno eseguiti in orario diurno, a traffico aperto con il solo restringimento della carreggiata.

Dal 20 al 23/11/2023 saranno effettuati dei lavori di scavo per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata BT e posa di un armadio di sezionamento stradale, da parte di E-Distribuzione S.p.a., in via Pallucci in prossimità della rotatoria di via Provinciale Montagna Spaccata. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto in orario diurno, a partire dalle ore 9.00, per consentire il deflusso mattutino di veicoli e gli accessi alle sedi scolastiche. Per la gestione del traffico ci si avvarrà di movieri e verrà sempre lasciata una corsia libera di 3,50 m. per ogni senso di marcia. Alla fine di ogni giornata lavorativa lo scavo sarà chiuso ed il cantiere sarà smobilitato.

Dal 21/11/2023 per 18 mesi saranno effettuati, da parte di Metropolitana di Napoli Spa, i lavori relativi alla realizzazione delle uscite della stazione “Poggioreale” e per i quali si rende necessario occupare l’intera area dell’Emiciclo di Poggioreale con conseguente chiusura al traffico dello stesso e predisposizione di un articolato dispositivo di traffico come da O.D. n. 1697 del 15/11/2023.

Dal 4 al 7/12/2023 saranno effettuati dei lavori di scavo in attraversamento per l’ampliamento della rete in fibra ottica, da parte della Società Fastweb, in via Ponti Rossi, all’altezza del civico n. 118 (villa Walpole – ASL Ambulatorio Geriatrico). I lavori saranno eseguiti su metà carreggiata alla volta, lasciando una corsia libera di 3,50 m. per ogni senso di marcia e garantendo sempre il transito veicolare, dei mezzi pubblici e di soccorso. Sarà, inoltre, realizzato un camminamento pedonale protetto.