Da Posillipo alla zona nord, dal centro di Napoli a Fuorigrotta: nuovi cantieri in città nei prossimi giorni

La Conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, a cui sono regolarmente invitate a partecipare tutte le Municipalità, i servizi e gli enti interessati e che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio polizia locale, del Servizio strade viabilità e traffico, delle Municipalità 5, 6 e 8 della società 2i ReteGas Spa e di Hitachi Rail Spa, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Fino al 22/07/2024 nell’ambito dei lavori programmati di manutenzione straordinaria stradale di via Orazio, saranno eseguiti gli interventi di manutenzione dei marciapiedi con sistemazione di cordoni e zanelle. Nel corso delle lavorazioni sarà occupata una ridotta fascia della carreggiata garantendo, in ogni caso, il transito veicolare nelle due direzioni.

Fino al 22/07/2024 nell’ambito dei lavori programmati di manutenzione straordinaria stradale di via Francesco Petrarca, saranno eseguiti gli interventi di manutenzione dei marciapiedi. I lavori saranno eseguiti a traffico aperto e in orario diurno.

Fino al 09/08/2024 prorogato il termine delle operazioni di rimozione di un cavo fuori servizio e del materiale di risulta dai chiusini ubicati in via Cristoforo Colombo e via Nuova Marina. Le lavorazioni vengono eseguite, da parte di Terna Spa, esclusivamente su marciapiede, garantendo il passaggio pedonale e a traffico aperto.

Dal 15 al 18/07/2024 nell’ambito della progettazione esecutiva, fornitura e installazione, compresi i lavori necessari, di un sistema integrato intelligente delle gallerie stradali del Comune di Napoli, sarà necessario chiudere al traffico veicolare e secondo il seguente programma:

la Galleria 4 Giornate:

- dalle ore 22:00 del 15/07/2024 alle ore 02:00 del 16/02/2024;

- dalle ore 22:00 del 16/07/2024 alle ore 06:00 del 17/02/2024.

la Galleria Laziale:

- dalle ore 02:00 alle ore 06:00 del 16/07/2024;

- dalle ore 22:00 del 17/07/2024 alle ore 06:00 del 18/02/2024

Durante la chiusura della Galleria 4 Giornate i veicoli diretti a Fuorigrotta dovranno utilizzare la corsia riservata della Galleria Laziale.

Durante la chiusura della Galleria Laziale si propone il seguente percorso alternativo:

- chiusura corsia riservata: - i veicoli dovranno percorrere la Galleria IV Giornate;

- chiusura corsia direzione Sannazzaro - i veicoli potranno percorrere:

via Caravaggio – via Alessandro Manzoni- via Orazio;

via Nuova Cinthia - tangenziale di Napoli direzione Capodichino – uscita zona centro;

via Diocleziano – viale Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – discesa Coroglio – via Posillipo.

Dal 15 al 19/07/2024 saranno effettuati i lavori di ripristino definitivo del manto stradale, da parte di Terna Rete Italia Spa, nelle seguenti strade:

- via Carmen e via Sambuco con il ripristino della semicarreggiata.

- via Mario Pilati, nel tratto compreso tra via Ravioncello e via Mario Palermo, i lavori saranno eseguiti metà carreggiata alla volta;

- via Mario Palermo, nel tratto compreso tra via Emilio Salgari e via Carmen, i lavori saranno eseguiti nella semicarreggiata destra in direzione Nord, composta da due corsie;

Tutti i lavori saranno eseguiti in orario diurno e senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 15 al 19/07/2024 saranno effettuati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in via Comunale Vecchia nel tratto compreso tra corso Duca D’Aosta e via San Donato e nel tratto compreso tra via San Donato e via Domenico Padula.Per via delle ridotte dimensioni della carreggiata stradale sarà disposta la chiusura al transito veicolare nonché il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nei suddetti tratti di via Comunale Vecchia,I lavori saranno eseguiti in orario diurno, dalle ore 07:00 alle 18:00 e sarà comunque consentito l’accesso ai residenti, ai mezzi di soccorso, di emergenza e alle forze dell’ordine. Per consentire ai veicoli di raggiungere via Vicinale Monti e/o via Comunale Napoli sarà inoltre disposta l’inversione del senso di marcia di via Castaldi e Sequino e di via San Donato dall’intersezione con via Comunale Vecchia e via Castaldi e Sequino.

Dal 15/07/2024 al 31/08/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo, da parte di e-Distribuzione Spa, per la posa di un nuovo tronco di linea elettrica BT interrata e per la realizzazione di diversi armadi e cassette di sezionamento stradale in via Cupa del Cane, via S. Maria a Cubito e via Giorgio Perlasca secondo le seguenti modalità:

- dal 15 al 16/07/2024 via Cupa del Cane: I lavori, che interesseranno il tratto compreso tra il confine comunale e l’intersezione con via S. Maria a Cubito, saranno a traffico veicolare aperto;

- dal 16/07/2024 al 31/08/2024 via S. Maria a Cubito: I lavori, che interesseranno il tratto compreso tra l’intersezione con via Cupa del Cane fino a civico 706, saranno effettuati istituendo il senso unico alternato regolato da semafori mobili

- dal 29 al 31/08/2024 via Giorgio Perlasca: che interesseranno il tratto compreso tra il confine comunale e l’intersezione con via S. Maria a Cubito, saranno a traffico veicolare aperto.

Tutti i lavori saranno eseguiti in orario diurno dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

Dal 17 al 19/07/2024 per la posa di cavo in fibra ottica a servizio delle linee ferroviarie EAV, saranno eseguiti dei lavori di scavo in via Diocleziano all’altezza del civico 370, da parte della società Fastweb S.p.A. per conto della società EAV Ente autonomo Volturno s.r.l.I lavori saranno eseguiti parallelamente al lato dx dei binari di via Diocleziano, con direttrice verso Uffici Poste Italiane. I lavori saranno eseguiti in orario diurno, dalle ore 08:00 alle 17:00, mediante l’istituzione di dispositivo di traffico di senso unico alternato per un tratto di circa 200 m prima della fascia dei binari.

Dal 22/07/2024 al 09/08/2024 saranno eseguiti i lavori di ripavimentazione delle carreggiate stradali di viale Augusto. I lavori avranno inizio a partire da piazza Italia in direzione piazzale Tecchio per proseguire nel verso opposto. Le lavorazioni avverranno in orario diurno garantendo ed a traffico aperto, garantendo in ogni fase il passaggio dei veicoli su una corsia di almeno 3,50 m di larghezza.Inoltre a partire dal 22 luglio sarà istituito il divieto di sosta sulla carreggiata in direzione piazzale Tecchio e sulla carreggiata in direzione piazza Italia a partire dal 24/07/2024.Per gli stalli H personalizzati, con la collaborazione della polizia locale, sarà sempre garantita la sosta, a meno di richiedere lo spostamento dei veicoli nei momenti strettamente necessari per la ripavimentazione del tratto da essi interessato.

Dal 22/07/2024 al 16/08/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera di una condotta di gas metano in prolungamento della rete esistente, da parte di 2i ReteGas Spa, in via Principe di Napoli nel tratto compreso tra il civico 53 al civico 101, sul lato destro in direzione di via Provinciale Botteghelle di Portici. Poiché i lavori andranno ad interessare sia il marciapiede che la sede stradale, per garantire il transito veicolare sarà modificata la disciplina viabilistica del tratto interessato istituendo un senso unico alternato.

Dal 30/07/2024 al 02/08/2024 saranno eseguiti, da parte di e-Distribuzione Spa, dei lavori di scavo per la posa in opera di un tronco di linea elettrica BT e per la realizzazione di un armadio stradale in via Antonio D’Antona nel tratto compreso tra il civico 20 ed il civico 26/a. I lavori saranno eseguiti senza interruzione del traffico veicolare.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Il 12/07/2024, si terrà l’evento culturale “Letteratura e Musica” in via Montesilvano con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Per consentire, inoltre, ai veicoli di raggiungere via dei Cristallini, sarà istituito negli stessi orari, un temporaneo senso unico alternato regolato da movieri in vico San Felice.

Dal 16 al 19/07/2024, in occasione dell’inaugurazione della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, sarà allestita nella parte bassa di piazza Municipio un’area informativa ed esposto il mockup del treno della Linea 6.Per effettuare le operazioni di allestimento e smontaggio e durante tutto il periodo di apertura al pubblico sarà chiusa al traffico veicolare la corsia che costeggia il Maschio Angioino dal 12 al 21/04/2024. Pertanto, i veicoli provenienti da via Vittorio Emanuele e diretti a via Cristoforo Colombo saranno indirizzati in via Medina, via Guglielmo Sanfelice e via Depretis, mentre i veicoli provenienti da piazza Trieste e Trento e diretti a via Ammiraglio Acton potranno svoltare su via Candida Gonzaga.