Terminati i lavori alla facciata monumentale di via Acton e ai Girolamini, Manfredi: "Napoli sempre più bella"

Terminano i lavori alla facciata monumentale di via Acton e ai Girolamini in via Duomo. E' quanto rende noto via social il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il primo cittadino, nel post su Facebook, non nasconde la sua soddisfazione: "Finiscono i lavori alla facciata monumentale di via Acton e ai Girolamini a via Duomo. I miglioramenti della città non si fermano. Per una Napoli sempre più bella".