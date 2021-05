Lavori Metro, disagi in vista: "Interventi da realizzare in maniera celere"

Lavori metro, a metà giugno riapre al traffico via Giaime Pintor. Contestualmente verrà chiuso il tratto di via Regina Margherita, angolo via Abate Gioacchino. I lavori consisteranno nel realizzare la galleria nel piccolo tratto che attraversa la strada. Ci sono però alcuni sottoservizi da spostare, cavi Telecom, una cabina elettrica ed una fogna comunale. La chiusura è prevista fino a dicembre 2021.

"Seppur i lavori per la metro potrebbero anche essere più celeri, fin da subito è importante organizzare e spingere gli enti interessati ad organizzare ed a realizzare gli interventi di propria competenza in maniera celere ognuno per i propri sottoservizi. Ci saranno disagi per i cittadini, quindi è importante mantenere alta l'attenzione e la tensione. Ovviamente parliamo di un'opera strategica per l'intera città e soprattutto per il nostro territorio, sono comprensibili le difficoltà nel realizzare un'imponente infrastruttura in una zona altamente abitata", afferma Pasquale Esposito consigliere del PD.

Gli fa da eco il consigliere Vincenzo Madonna: "L’apertura della strada è un’ottima notizia anche se è avvenuta con 1 anno di ritardo, Oltre a chiedere al Comune di Napoli di essere celeri con i sotto servizi la municipalità dovrebbe prevedere a horas ad un nuovo piano traffico per via regina Margherita!".