Lavori sulla linea ferroviaria: traffico sospeso per oltre un mese

Oltre un mese di tratta sospesa e limitazioni di alcune corse regionali. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha diramato una nota in cui spiega la necessità di "improrogabili lavori" che determineranno disservizi sulla tratta Napoli Salerno: "Da lunedì 29 agosto a lunedì 30 ottobre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà improrogabili interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Napoli – Salerno. Per consentire l’operatività dei cantieri il programma di circolazione dei treni sarà modificato con la sospensione del traffico ferroviario fra Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore, limitazione di percorso di alcuni treni Regionali, e l’invio di altri su itinerario alternativo. Prevista l’ attivazione di servizi sostitutivi con autobus. Il dettaglio dei provvedimenti sarà disponibile nelle stazioni, uffici assistenza clienti e sui canali informativi on line di RFI e delle società di trasporto".