Funicolare di Chiaia, il Comune pubblica un nuovo bando di gara

Il Comune di Napoli, dopo il nulla di fatto per i precedenti, ha pubblicato un nuovo bando di gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di revisione generale ventennale della funicolare di Chiaia, chiusa dallo scorso ottobre.

L’importo a base d’asta è di € 6.551.949,23 di cui € 6.434.107,42 per lavori, € 117.841,84 per progettazione e servizi entrambi soggetti a ribasso, e di cui € 116.458,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; € 450.000,00 oltre IVA per eventuale ripetizione di prestazioni analoghe per cui il valore globale dell’appalto è € 7.118.407,26. Costi della manodopera €1.171.007,55.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La scadenza delle offerte è prevista per le ore 12.00 del 9 maggio prossimo.