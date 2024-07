Lavori urgenti ex funivia Posillipo-Mostra, ripercussioni sulle corse della Cumana

A partire da lunedì 8 luglio, a Napoli, è programmata l'esecuzione di urgenti lavori di messa in sicurezza del fabbricato dell'antica funivia Posillipo Alto-Mostra d'Oltremare, di competenza della società Mostra d'Oltremare, in viale Kennedy, che attraversa la linea ferroviaria nel tratto Edenlandia-Agnano.

Per consentire i lavori che si effettueranno durante la sospensione notturna della circolazione ferroviaria, nei giorni 8, 9 e 10 luglio saranno soppressi gli ultimi due treni in partenza da Torregaveta verso Fuorigrotta, rispettivamente delle 22:14 e 22:25, della linea Cumana dell'Eav. Inoltre, nei giorni 9, 10 e 11 luglio, sono soppressi i primi due treni della mattina in partenza da Fuorigrotta, rispettivamente delle 4:55 e 5:08, in direzione Torregaveta.