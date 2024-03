Castel Sant'Elmo, via ai lavori di schermatura del muro sottostante: procedono le operazioni di rimozione dei barbacani

Via ai lavori di schermatura del muro sottostante Castel Sant'Elmo. A darne notizia è la presidente della V Municipalità Arenella Vomero Clementina Cozzolino.

"Procedono le operazioni di rimozione del legno, degli orribili barbacani. Avviata la gara per l'assegnazione dei lavori di consolidamento del muro che vedrà l'inizio dei lavori che consentiranno la rimozione delle barriere protettive. Un ringraziamento all'assessore regionale Antonio Marchiello per il lavoro svolto e per l'avvio dei tanto attesi lavori di consolidamento, che ci restituiranno i locali storici ormai da oltre 10 anni chiusi. Da questo luogo straordinario parte la rinascita del Vomero", scrive la presidente Cozzolino in un post su Facebook.