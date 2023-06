Autostrade per l'Italia informa che sulla D02 Diramazione Capodichino, dalle 1:00 alle 4:00 di sabato 10 giugno, sarà chiusa la stazione di Capodichino Aeroporto, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di riqualifica dei muri dello svincolo. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Secondigliano Aeroporto.