Arenaccia, via ai lavori per l'area gioco per bambini

Un nuovo spazio per i bambini. Siamo in piazza Poderico, Arenaccia, e la IV Municipalità ha cominciato i lavori per riqualificare l'area giochi. Ad annunciarlo è la presidente del parlamentino Maria Canaglia. I lavori arrivano dopo l'opera di messa in sicurezza della pizza, con la sistemazione degli alberi e degli avvallamenti che si erano creati durante l'inverno. I primi lavori risalgono ad aprile, quando fu necessario intervenire nel sottosuolo per riparare il dissesto della piazza.

Tra qualche settimana, i bambini della zona potranno avere uno spazio nuovo di zecca per giocare e stare insieme. Una cosa non di poco conto in una parte della città in cui i luoghi di aggregazione non sono molti. L'area di piazza Poderico segue quella inaugurata dalla Caniglia in autunno in piazza Nazionale, nonostante i ripetuti raid vandalici.