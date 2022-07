Fuorigrotta, lavori urgenti dell'Abc: divieto di transito veicolare in via Consalvo per 12 notti

Per consentire ad ABC la realizzazione di alcuni lavori urgenti sui chiusini di ispezione e accesso alle fogne pubbliche al centro della carreggiata di via Consalvo, nel quartiere Fuorigrotta, il Comune di Napoli ha istituito il divieto di transito veicolare per 12 nottate di lavoro (scaglionate dal 19 luglio al 9 settembre) a partire dalle 23 e sino alle 5 del mattino successivo.

Sarà, dunque, istituito il divieto di transito veicolare con eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dei veicoli delle forze dell'ordine e dei residenti secondo il seguente calendario:

1. dalle ore 23:00 di martedì 19/07/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 20/07/2022;

2. dalle ore 23:00 di giovedì 21/07/2022 alle ore 05:00 di venerdì 22/07/2022;

3. dalle ore 23:00 di martedì 26/07/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 27/07/2022;

4. dalle ore 23:00 di giovedì 28/07/2022 alle ore 05:00 di venerdì 29/07/2022;

5. dalle ore 23:00 di martedì 02/08/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 03/08/2022

6. dalle ore 23:00 di giovedì 04/08/2022 alle ore 05:00 di venerdì 05/08/2022;

7. dalle ore 23:00 di martedì 09/08/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 10/08/2022;

8. dalle ore 23:00 di giovedì 11/08/2022 alle ore 05:00 di venerdì 12/08/2022;

9. dalle ore 23:00 di martedì 30/08/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 31/08/2022;

10. dalle ore 23:00 di giovedì 01/09/2022 alle ore 05:00 di venerdì 02/09/2022;

11. dalle ore 23:00 di martedì 06/09/2022 alle ore 05:00 di mercoledì 07/09/2022;

12. dalle ore 23:00 di giovedì 08/09/2022 alle ore 05:00 di venerdì 09/09/2022.