La lavanderia di Papa Francesco apre in pieno centro

Apre nel centro di Napoli la Lavanderia di Papa Francesco. Si tratta di un'iniziativa voluta dalla Comunità di Sant'Egidio e realizzata grazie all'impegno del Pontefice come testimoniato dalla presenza del suo elemosiniere, il cardinale polacco Konrad Krajewski, all'inaugurazione.

In questo luogo, situato in via San Biagio dei Librai, all'interno della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, i senza fissa dimora potranno lavare e asciugare i loro vestiti. Lo spazio comprende anche docce e sette posti letto per l'accoglienza notturna. Un piccolo ma importante passo in una città che vede aumentare il numero dei poveri, anche tra le famiglie italiane che non riescono più a trovare casa con affitti alla portata.

La lavanderia è stata realizzata anche con il contributi di Procter&Gamble e Haier. Nel video le interviste all'elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski, e a Benedetta Ferone, responsabile senza fissa dimora della Comunità di Sant'Egidio.