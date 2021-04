Laurea Honoris Causa a Ciro Amoroso, il sindaco: "Ci rende orgogliosi"

Laurea Honoris Causa in Scienze del Turismo per Ciro Amoroso, dipendente del Comune di Bacoli. Questo il messaggio del sindaco Josi Della Ragione: "È un orgoglio per tutta la città sapere che un proprio dipendente comunale, grazie ai propri studi ed all’appassionato lavoro in Municipio, ha conseguito la Laurea Honoris Causa in Scienze del Turismo. È il dottor Ciro Amoroso. Ha trascorso tutta la sua vita lavorativa per promuovere le meraviglie culturali, storiche e paesaggistiche di Bacoli e dei Campi Flegrei.

Dai bambini ai ministri, dai professori ai deputati, dalle scolaresche ai gruppi turistici. In tantissimi fanno avuto in lui un riferimento dell’Ufficio Turismo del Comune di Bacoli. Un esempio tra i più virtuosi di come il servizio pubblico possa essere metafora di passione, dedizione, amore per la propria terra. E, soprattutto, sinonimo di competenze, di approfondimento, di grande qualità.

Oggi Ciro è in pensione, meritata. Ma ad abbracciarlo sono le migliaia di persone, di appassionati di ogni angolo del mondo, che, grazie alla sua ars oratoria, hanno non solo conosciuto le bellezze della nostra città. Ma hanno viaggiato indietro nel tempo. Rivivendo i tempi ed i fasti antichi. Grazie Ciro, per quanto hai fatto. E per quanto continui a fare per diffondere la conoscenza. La comunità di Bacoli, i bacolesi tutti, ti omaggiano per quanto hai saputo renderli orgogliosi delle proprie radici storiche e popolari. Ad maiora, dottor Amoroso".