Andrea e Arianna, morti prima di discutere la tesi: laurea alla memoria alla Parthenope

Oggi all'Università Parthenope verrà conferita la laurea alla memoria per due laureandi dell'Ateneo che non ci sono più. Alle 9.30 in aula 1.2 di Palazzo Pacanowski ci si stringe ai familiari di due laureandi, Andrea Brunetto e Arianna Varriale, che avevano già sostenuto tutti gli esami e quasi completato il proprio percorso universitario e che sono purtroppo recentemente deceduti.

Andrea Brunetto, iscritto al corso di Economia Aziendale si sarebbe laureato con tesi dal titolo "Marketing e culture alimentari: il caso McDonald's in Italia e negli Stati Uniti", relatrice la prof. Raffaella Antinucci. Arianna Varriale, iscritta al corso di Economia e Commercio, si sarebbe laureata con tesi dal titolo "Digitalizzazione e cambiamenti organizzativi nel settore della distribuzione alimentare: un confronto tra due casi aziendali", relatrice prof. Maria Ferrara.

Al termine della cerimonia verrà consegnato il diploma di laurea alle famiglie dei due ragazzi.