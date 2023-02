Maria Edda, seconda laurea a 84 anni: "Ora voglio la terza"

La donna, originaria di Montesarchio, ha conseguito alla Federico II il titolo di dottoressa in Giurisprudenza, con una tesi in Diritto canonico sulla coscienza

L'emozione può fare brutti scherzi. Maria Edda Cavuoto, a pochi secondi dalla discussione della sua tesi di laurea era presa dall'ansia. Tutto normale se la candidata non avesse 84 anni. Originaria di Montesarchio, la donna si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli con una tesi in Diritto canonico sulla coscienza.

"Se è stato difficile? Non più dell'altra volta" ha risposto dopo aver incassato 90 su 110 e il plauso della Commissione. Infatti, per Maria Edda si tratta della seconda laurea. La prima, in Lettere, l'ha conseguita in gioventù, dopo il diploma. E non finisce qui, perché l'84enne ha le idee chiarissime per il suo futuro: "Voglio la terza laurea in Scienze politiche. Ho fatto politica in passato, sono stata consigliere comunale del mio paese e sceglierò questa facoltà".

Maria Edda Cavuoto è un esempio per tutti. Lo sostiene anche Maria D'Arienzo, sua relatrice e docente ordinaria di Diritto canonico alla Federico II: "Per noi è stato un dono. Ha creato un'energia positiva intorno. Una bellissima esperienza per tutti noi. Diventa un esempio di positività, ma anche sul concetto di tempo".