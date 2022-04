Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha un malore: "Mi hanno fatto 22 ore di flebo"

Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, era stata cotretta a lasciare la spiaggia di Cayo Cochinos, in Hondurasper raggiungere l’ambulatorio dove è stata sottoposta ad accertamenti.

"Pensavo che l'avessero detto, ma sono stata in ambulatorio, i medici hanno detto che sono anemica ho fatto 22 ore di flebo, stiamo cercando di far risalire il ferro. Ma andrà bene non ho dubbi", ha spiegato Laura, tra le protagoniste dell'Isola dei Famosi.