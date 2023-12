Scomparsa Laura "La divina", Rita De Crescenzo: "Spero non le sia successo niente" - VIDEO

Non si hanno ancora notizie di Laura "La divina". La tiktoker è scomparsa da ieri e subito la notizia è diventata virale sui social. Un appello è stato lanciato anche in tv nel corso del programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?".

Ad aggiornare costantemente i fan di Laura, però, è la sua grande amica Rita De Crescenzo. La nota tiktoker, in un video pubblicato in mattinata, spiega di aver passato la notte in bianco per la preoccupazione. "Spero non le sia successo niente", spiega Rita che accenna ad un periodo particolare vissuto da Laura.