Domenica In, Lapo su Maradona: "Era un supereroe dal cuore d'oro"

“Un grande dolore non solo per me, lui era una bellissima persona con un cuore d’oro. Nel calcio era un supereroe, ed era un uomo con cuore, passione, energia e bontà; è stato bistrattato per difficoltà personali che ha avuto ma nella realtà dei fatti era un supereroe con fragilità. Noi ci sentivamo spesso, avevo una stima pazzesca per lui e per questo ho sempre amato il Napoli, una cosa anomala per uno juventino doc. Mi rivedo molto in lui, molte cose vissute da lui le ho vissute io, ma io ho avuto un supporto e lui forse no". E' un passaggio dell'intervista di Lapo Elkann a Mara Venier durante la puntata odierna di Domenica In. Il rampollo ha anche raccontato di tenere per il Napoli come seconda squadra del suo cuore dopo la Juve.

Lapo e il campione argentino avevano un bel rapporto, testimoniato dal tweet che scrisse nel giorno del decesso di Maradona: "Questa foto veniva usata per prenderci in giro per le nostre dipendenze", spiega Elkann. "Ma io ero onorato di essere un tuo vero amico. Mi manchi già, leggenda dal cuore d'oro".