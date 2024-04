"Era una cloaca. Ora è commovente vedere i germani reali che nuotano nel lago" | VIDEO

"Era una cloaca! Adesso è commovente ammirare queste dieci piccoli germani reali che nuotano nel lago Miseno. Sono nate tra qui, i canneti del lago di Bacoli. Lo chiamavamo 'Maremorto'. Oggi, è più vivo che mai. È commovente, lo ripeto. Perché questa rinascita è frutto di un duro e lungo lavoro. Qui, scaricavano le fogne comunali. Qui, in estate, non ci si poteva avvicinare. A causa di un tanfo insopportabile. Qui, si ergeva il poi indegno manifesto del degrado cittadino. Una fogna a cielo aperto, dentro un angolo di paradiso. Incredibile. Ecco perché vedere nascere la vita, lì dove c’era solo inquinamento, deve commuovere tutti". Così in un post sui social, accompagnato da un video, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione parla della rinascita del lago Miseno.

"Ci abbiamo lavorato molto, anche in questi anni. Lotta agli scarichi abusivi. Pulizia dei fondali e dei canali verso il mare. Attenzione ai canneti, creando spazi di tutela. Realizzazione di un percorso naturalistico. È da lì, nasce questa immagine favolosa. La magia del lago Miseno. Non una pista ciclabile, ma un percorso in terra battuta. Nel rispetto della natura. Immersi in un Sito d’Interesse Comunitario da proteggere con ogni energia. A tutela di queste specie. A tutela della flora e della fauna. Ringrazio l’assessore all’Ambiente, Mariano Scotto di Vetta, che in questa consiliatura ha fatto un lavoro enorme. E da proseguire, assolutamente. Vi lascio con alcuni video della famiglia di anatre che vive la nostra laguna salmastra. Insieme, nulla è più impossibile. Ed il meglio deve ancora venire. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.