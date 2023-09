"Da cloaca a campo pubblico di canoa polo": la trasformazione del lago Miseno

"È una rivoluzione! Da cloaca a campo pubblico di canoa polo. Sono più di 200 i giovani atleti che, dal Veneto alla Sicilia, hanno raggiunto il lago Miseno. Bacoli oggi offre uno tra i più importanti impianti sportivi comunali del Sud Italia. Due campi di canoa polo, a pochi passi dal porto dove ormeggiava la più imponente flotta militare romana dell’Impero Romano. Con bagni, spogliatoi, docce. Una meraviglia. Spettacolo naturale, paesaggistico, storico. Un fine settimana che ha portato in città almeno 500 tra sportivi, famiglie e squadre. Sono in corso il Trofeo delle Regioni, i play off Under 21 femminili ed Under 18 maschili. Un grande show, seguito da tanta gente. Sia con la pioggia, che con il sole. Una nuova tappa del grande progetto che proietta la nostra città verso lo sviluppo sostenibile". E' quanto scrive in un post sui social il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione parlando, con soddisfazione, della trasformazione del lago Miseno, noto negli anni addietro come 'Maremorto'.

"Lo sport è uno strumento essenziale. Ringrazio il Canoa Club Napoli ed il consigliere comunale Alessandro Scamardella, che ci permettono di vivere questi grandi eventi sportivi. Abbiamo trasformato il 'Maremorto' in uno spazio sempre più vivo. Bello. Insieme, possiamo tutto. Un passo alla volta", aggiunge il primo cittadino bacolese.