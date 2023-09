Lago Fusaro, posizionate le barriere anti rifiuti alla foce di Torregaveta

"È una grande conquista! Abbiamo posizionato le barriere anti-rifiuti alla foce di Torregaveta. Così plastica e spazzatura non entreranno più nel lago Fusaro. Ma potremmo raccoglierle qui. Sono barriere poste in superficie, permettendo l’afflusso ed il deflusso costante dell’acqua. E, quindi, una maggiore ossigenazione del bacino lacustre". Ad annunciarlo in un post su Facebook è il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Vogliamo che il nostro lago, su cui è poggiata la maestosa Casina Vanvitelliana, sia sempre più pulito. Più bello. Per questo abbiamo liberato la Foce Romana. Per questo stiamo per partire con i lavori per liberare da tonnellate di sabbia e rifiuti la Foce Borbonica. Un cambiamento radicale. Torneranno ad essere tre le foci che collegheranno il lago con il mare. E, sempre per questo, abbiamo posizionato le barriere per raccogliere i rifiuti. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano. Ringrazio il presidente del Centro Ittico Campano, Sergio Cosentini. E quanti sono all’opera per questa attività così importante per il lago Fusaro. Insieme, possiamo tutto. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.