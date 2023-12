"Dove c’erano carcasse di moto, auto, tv, pc e pneumatici, oggi scorre l’acqua"

"Scorre l’acqua! Abbiamo festeggiato la liberazione della Foce di Torregaveta. Dopo oltre 30 anni di scempio. Qui c’erano carcasse di moto, auto, televisori, computer, pneumatici. Tonnellate di sabbia e spazzatura. Abbiamo rifatto le pareti. Stiamo mettendo in funzione le nuove paratoie. Ma, soprattutto, siamo riusciti a collegare il mare con il lago. La Spiaggia Romana con il lago Fusaro. Il pontile di Torregaveta con la Casina Vanvitelliana. Da un polo all’altro, in canoa. Via acqua. Ma anche via terra". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha espresso tutta la sua soddisfazione, in un post sui social, per la 'liberazione' della foce di Torregaveta.

"Così sta cambiando il volto della frazione. È un intervento che avevamo promesso ai tanti residenti che vivevano condizioni di degrado totale. Oggi hanno trovato acqua limpida. Ringrazio padre Pasquale, Raffaele Illiano ed il suo team, il Nabilah e quanti hanno partecipato a questo evento. Inaugurare la nuova vita della Foce Romana, dello spazio verde con i resti della Villa Vatia e della passeggiata lungo la foce, è stato molto bello. Insieme, possiamo tutto. Un passo alla volta", ha aggiunto il primo cittadino bacolese.