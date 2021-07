Dopo Procida tappa a Ischia per Lady Lauren

Il suo viaggio durerà in totale 100 giorni. È quello della Lady Lauren, la barca a vela del progetto “A scuola per il mare”, rivolto ai ragazzi di tutta Italia nella fascia dì età dai 14 ai 18 anni, segnalati dai centri di Giustizia Minorile, in situazione di fragilità, marginalità o con procedimenti penali in corso, oltre che ai ragazzi disabili a ai coetanei dell'Aipd (Associazione Italiana Persone Down) di Pisa.

La Lady Lauren ha fatto tappa a Ischia, dove i giovani sono saliti in barca a vela accompagnati da educatori, con l’obiettivo del reinserimento o dell'inserimento sociale.

I protagonisti del progetto hanno svolto diverse attività: dalla raccolta di plastica in mare alla subacquea con il rilascio del brevetto, dalla navigazione a vela all’educazione ambientale, nonché all'educazione alla legalità. In questa settimana il gruppo di navigazione ha fatto tappa a Procida, Ventotene, Ischia, Civitavecchia, Isola d’Elba e Catania.

Il progetto coinvolge cinque regioni (Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Campania) e vede come ente capofila I Tetragonauti Onlus, che ha sede a Milano.