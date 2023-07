Al Giffoni Film Festival le storie di salvezza, redenzione e criminalità de La Madre di Amalia De Simone (VIDEO)

Bellezza e crudeltà. Tenerezza e durezza. Accoglienza e indifferenza. Facce delle stesse medaglie che sono mostrati ne La Madre, il documentario realizzato dalla giornalista Amalia De Simone. Ambivalenze che strutturano anche il racconto in cui c’è sia la maternità salvifica, redente che quella criminale in cui ci sono donne che istigano alla violenza, che pianificano omicidi davanti a bimbe piccolissime come se fosse la cosa più normale del mondo.

La madre essenziale nel definire le scelte che incidono percorsi di vita è il fulcro del documentario in cui attraverso le storie di donne diverse viene sottolineato da Amalia De Simone.

Chi è La Madre?

“La madre è l'importanza della figura femminile che si può declinare nella maternità ma nel nostro La Madre ha il senso dell'imprinting sui ragazzi, sui giovani e quindi essere messaggera di un'educazione criminale oppure essere messaggera di una salvezza. E in questo senso qui abbiamo provato a raccontare delle storie che fossero dure, durissime rispetto l'ambiente della criminalità organizzata, della camorra, delle paranze dei bambini, come crescono questi ragazzini e come le madri hanno un’ importanza fondamentale nel loro sviluppo, anche nello sviluppo da assassini, poi ci sono quelle madri che hanno una forza incredibile” così risponde Amalia De Simone quando le chiediamo che ruolo ha la figura materna in questo documentario.

La De Simone è una di quelle giornaliste che non esitano a rimboccarsi le mani per andare in fondo alla verità delle storie che racconta. Lo fa con rigore, con estrema lucidità, senza mai farlo per sensazionalismo. Quella famigerata vocazione che professano tutti coloro che fanno questa professione lei la possiede davvero senza sbandierare, perché fa mettendo in gioco tutta sé stessa per iniettare il seme della riflessione, perché il giornalismo è anche questo.

Lo mette in pratica nelle inchieste di Mi manda Rai3 e lo fa ne La Madre dove con empatia e la giusta dose di sensibilità mette in luce storie esemplari nel bene e anche nel male.

Tra la Napoli del Museo Madre e della Paranza dei bambini

Girato a Napoli, tra il centro storico e i dedali del Rione Sanità, di Forcella e al Museo Madre che, come vedremo, fa da linea di confine tra la scelta di un futuro votato alla criminalità e quello che instilla la possibilità di un avvenire diverso. In questo fazzoletto, scenario di faide, si sono affrontate anche bande di ragazzi che con ferocia sono stati esecutori di morti innocenti. Sentire le loro voci autentiche che rimbombano nei vicoli e che parlano di rappresaglie, omicidi da compiere, modalità di vita indifferente a qualsiasi atrocità, sono un pugno nello stomaco che, per quanto si possano immaginare, non possono esserci parole per descrivere la spossatezza e i sentimenti che si provano quando si sentono quelle voci autentiche. Infatti, nel documentario sono utilizzate le intercettazioni vere delle inchieste della direzione distrettuale antimafia di Napoli e quasi mai ascoltate. Per la prima volta si sentono le parole di ragazzi che commentano l’assassinio di un ragazzo innocente, il diciasettene Genny Cesarano. Le frasi usate per descrivere l’accaduto sono scandite da risate, parolacce espresse con una faciloneria agghiacciante.

Tra gli echi delle voci di donne come Emilia che commissionano omicidi mentre la nipotina gioca accanto a lei, di figli e madri, che insieme decidono della vita e della morte di persone senza curarsi se ci vanno di mezzo ragazzi che non c’entrano nulla come Genny o come il meccanico Luigi Galletta , la strada percorsa in La Madre porta al portone giallo del Museo Madre che all’epoca della Pandemia grazie all’operato di Laura Valente, ai tempi della prima fase delle riprese del doc è stata presidente della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee e quindi del Museo Madre di Napoli, di cui ha aperto l’enorme portone giallo del museo alla gente, proprio di fronte a una piazza di spaccio, situato poco distante alle strade e vicoli dove per anni sono avvenute le stese.

La Valente che nel documentario, oltre a fornire la sua testimonianza, ha dato un prezioso contributo alla realizzazione del documentario, ha coinvolto le persone del rione che ignoravano l’esistenza del museo o che non ne comprendevano in pieno la sua funzione o cosa effettivamente si facesse. Soprattutto, l’ex presidente della Fondazione, ha compreso l’importanza di radunare i bambini, abitanti dei rioni più difficili e disagiati, per renderli partecipi del Madre Factory, i laboratori e attività organizzati per loro da artisti, fotografi, attori e pizzaioli.

Le telecamere di Amalia De Simone sono entrate nel Museo proprio durante il Madre Factory, conoscendo quei bambini vedendoli all’opera mentre impastavano una pizza come gli ha insegnato il pizzaiolo Ciro Oliva o mentre scoprono la magia della camera oscura mentre si stampa una fotografia insieme al fotoreporter Mario Spada.

Osservare che questi bambini aprono lo sguardo verso nuovi orizzonti conoscendo qualcosa di nuovo rispetto alla violenza e alla brutalità che dolenti o nolenti respirano sono i momenti più teneri de La Madre perché apre la speranza. Da quell’educazione malevola si scivola a verso quella in cui ci sono cose belle, dove la cultura e l’onestà del lavoro può dare possibilità di riscatto e una prospettiva di una vita diversa. Basta avere la volontà di volerlo se si ha l’opportunità di tastare con le proprie mani che è possibile.

Quando parliamo con Amalia De Simone che spiega il modo in cui ha trovato le storie per La Madre e di come lo ha realizzato, è naturale porsi una domanda. A prescindere la bravura e il talento nell’essere dei buoni giornalisti, come si riesce a non vacillare mai, a non perdere mai la lucidità presentando una narrazione fedele e obiettiva quando si affrontano storie come queste?

“Io ho sempre fatto la giornalista dentro ai fatti. L’esperienza e i fatti mi hanno insegnato ad avere sempre la giusta lucidità quando si raccontano le cose. Non è necessario che io esprima le mie emozioni, perché i fatti parlano da soli e io quelli devo cercare” dice Amalia che proprio per questa sua abnegazione nel fare questa professione facendo conoscere anche le storie più insidiose della criminalità organizzata è stata insignita dal Presidente Sergio Mattarella cavaliere al merito della Repubblica proprio per aver contribuito con la sua attività di giornalista di inchiesta alla lotta contro le mafie.

Storie al femminile

La Madre è una storia di donne raccontata da donne. In questo viaggio in cui la buona educazione e quella più cruenta vanno di pari passo, Amalia De Simone è accompagnata da Simona Petricciuolo, la quale ha curato insieme a lei tutta la parte tecnica dalla fotografia al montaggio, e da Assia Fiorillo che ha composto la colonna sonora e la musica della canzone La Madre, il cui testo è della stessa De Simone.

Una crew tutta al femminile per ritrarre uno spaccato di donne dove si muove Anna che, dopo 8 anni di detenzione per spaccio di droga, sta ricominciando una vita onesta grazie a un imprenditore che ha scommesso su di lei facendole un contratto a tempo indeterminato. Ora Anna ha ritrovato un figlio cresciuto senza di lei e ha affrontato la perdita di un altro figlio dato in adozione dopo il suo arresto.

Tra queste storie dove anche le seconde occasioni possono dare opportunità di riscatto senza lasciarsi travolgere del tutto dal male, si fa spazio la vicenda di un’altra madre, Lucia Di Mauro Montanino. Suo marito è un’altra vittima innocente, assassinato da alcuni minorenni e ha avuto la forza di perdonare e “adottare” uno di questi ragazzi, per la prima volta in un documentario racconta la sua storia di perdono. Lucia affida la sua storia , raccontata con immenso garbo, a Laura Valente, andandola a trovare al Madre per vedere cosa succede il quel presidio culturale, in quel periodo sempre aperto a tutti. Qui ritornano quei bimbi della Factory, germogli di un mondo migliore che mostrano gli attrezzi per le foto costruiti con spada o un oggetto di design fatto con un artista internazionale come Armando Milani.

La proiezione al Giffoni Film Festival

Domani pomeriggio La Madre sarà presentato tra gli eventi speciali del Giffoni Film Festival. Entrare in questo parterre trasversale dove sono state selezionate produzioni come il campione d’incassi Barbie di Greta Gerwig, I Fantastici 5 con Raoul Bova e Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello è un banco di prova importante per far conoscere l’universo di contrasti che può essere quello della maternità che Amalia De Simone ha ricercato con la tenacia e attenzione che solo una razza di alta qualità di reporter sa fare per poi mettere insieme con sapienza e senza orpelli in questo documentario.

Se poi, come in questo caso, si tratta di un evento internazionale c’è un dibattito con i 200 ragazzi del Giffoni è elettrizzante ma forse spaventa forse anche un po', perché i destinatari delle storie affrontate ne La Madre sono principalmente loro.

“Il confronto con i ragazzi lo cerco sempre ma quello con i ragazzi del Giffoni Film Festival, mi spaventa un po' perché il documentario è molto tosto e sono curiosissima” dice De Simone “I ragazzi sono un pubblico eccezionale ma anche bello agguerrito, quindi mi aspetto delle domande anche audaci. Mi aspetto delle osservazioni acute e so che mi sorprenderanno e so che mi daranno altri elementi e, forse, anche spunti nuovi per poter indagare”.