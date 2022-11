L'associazione La Battaglia di Andrea incontra il nuovo vice Comandante della Municipale Balsamo

Ieri mattina, il vicepresidente dell'associazione La Battaglia di Andrea Luigi Concilio, ha conosciuto in un incontro informale, voluto dal sindaco Antonio Pannone, il nuovo Vice Comandante [Comandante f.f.] della Polizia Municipale di Afragola Ciro Balsamo.

"Ho spiegato al Capitano Balsamo quali sono le cose che non funzionano nell'ambito della disabilità nelle strade di Afragola - dichiara Concilio - occupazioni improprie degli stalli da parte di automobilisti non autorizzati, auto con contrassegni fotocopiati quindi palesemente falsificati, ostruzione degli stalli da merce e suppellettili di attività commerciali che impediscono la salita e discesa dall'auto, e gli stessi commercianti sembrano fregarsene delle continue segnalazioni dei cittadini.

Ho spiegato al comandante che tutto questo noi lo segnaliamo da tempo, sia verbalmente che ufficialmente, anche attraverso la centrale operativa chiamando al numero preposto, ma purtroppo, ad oggi nulla si muove, la merce resta la! Siamo certi - prosegue - che dopo questo colloquio qualcosa cambierà, ho notato una grande determinazione nel comandante, sono certo che questa determinazione diventi concrerezza fin da subito. Non si può piú vivere cosí - conclude - dove a combattere per gli stalli, ad oggi, in modo attivo e non sporadico solo su segnalazione, siamo solo noi, bisogna fare controlli ordinari e forse, il fenomeno si potrà debellare".