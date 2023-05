"Mio figlio, padre e musicista affetto da sclerosi multipla": l'appello di una madre

"Ciao, lui è mio figlio, papà e musicista affetto da Sclerosi Multipla e una forma rara di Neuropatia che non gli permette più di camminare e non esiste cura".

Inizia così, dritto al cuore, il messaggio postato su Facebook da una madre agli utenti di un gruppo della città partenopea.

"Da poco – prosegue la donna – ha scoperto un altro male e non sta bene. L'unico sfogo che gli è rimasto, condividere le sue esperienze. Vi va semplicemente di seguirlo su Instagram? Cercate Karmin Shiff con la spunta blu. Non costa nulla ma vale tantissimo per lui".

La mamma del musicista racconta che lui ha "scritto anche una canzone e un libro per aiutare la ricerca. So di essere fuori luogo, ma spero nel vostro buon cuore". "Né denaro né elemosina – sottolinea ancora la donna – ma solo del supporto morale e affetto".