Julian Assange cittadino onorario di Napoli: per lui murale a Scampia

Julian Assange, ritratto dalla writer napoletana Trisha. È l'opera comparsa a Scampia proposta dal Coordinamento periferie unite per celebrare la delibera comunale che lo scorso 28 settembre ha deciso di concedere la cittadinanza onoraria al giornalista australiano, fondatore di Wikileaks.

Assange, che pubblicò documenti Usa riservati a proposito dei conflitti in Iraq e Afghanistan, è attualmente detenuto in Inghilterra.

“La libertà di stampa è un valore fondamentale del nostro ordinamento giuridico – ha commentato Nicola Nardella, presidente della Municipalità di Scampia – ma a Julian Assange non hanno perdonato di aver diffuso informazioni che hanno fatto cadere il velo posto a copertura della brutalità della guerra”.

Napoli è la prima città italiana a conferire la cittadinanza ad Assange.

"È stato molto bello per me misurarmi con la realizzazione di quest'opera – ha detto l'artista – credo fermamente che l'arte debba sempre schierarsi in difesa dei diritti civili”.