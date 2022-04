Lo stadio Maradona diventa una maxi discoteca con Joseph Capriati: "Un grande onore"

Lo stadio Diego Armando Maradona diventerà una mega discoteca all'aperto per l'esibizione di Joseph Capriati. L'evento è stato organizzato dallo stesso dj internazionale in collaborazione con l'Unicef, con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania.

L'appuntamento è fissato per il 28 maggio dalle 12 a mezzanotte. In consolle Capriati, ovviamente, ma anche tantissimi amici dj. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per aiutare i bambini dell'Ucraina, devastata dall'attuale guerra. I biglietti sono già in vendita è c'è chi scommette sul sold out. Il palco sarà allestito davanti alla curva B. Laboratori, incontri e musica dalle 16 a mezzanotte

Capriati ha avuto l'appoggio dell'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi che ha incontrato qualche giorno fa a Palazzo San Giacomo. "Ho avuto l'immenso piacere di incontrare Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli - ha detto Capriati - È un onore avere il suo massimo supporto per un evento unico e irripetibile. Un evento che Napoli forse non si aspetta ma che sicuramente merita".