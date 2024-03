Jorit da Putin: "In Russia per dimostrare che sei umano"

“Russia e Italia sono unite da molti fattori, tra cui la lotta per l'indipendenza e il desiderio di libertà che gli italiani hanno sempre nel cuore. Voglio mostrare all’Italia che sei un essere umano come tutti e contrastare la propaganda occidentale”. Sono le parole rivolte a Putin da Jorit, noto street artist napoletano, in occasione del Festival della Gioventù a Sochi. L'artista è salito sul palco con il leader russo.

Putin: "Ammirati dall'arte italiana"

Non è la prima volta che Jorit (in arte Ciro Cerullo)si reca in Russia. Dopo il maxi-murale dedicato ad Assange a Mariupol, ne ha realizzato un altro per Ornella Muti a Sochi su un palazzo della città (in foto l'artista con Ornella Muti, Naike Rivelli a Sochi davanti al murale).

Jorit durante l’evento ha chiesto a Putin se ritiene che l'arte possa fungere da ponte tra l'Italia e la Russia. "Siamo sempre stati ammirati dall'arte italiana - ha risposto il presidente russo - e ci ha sempre tenuti vicini. Quella italiana è una grande arte di un grande popolo, questo è evidente. Noi in Russia l'abbiamo sempre considerata così e la consideriamo ancora così".