Jorit per Mario Paciolla, il progetto per ricordare il cooperante Onu scomparso in Colombia

La famiglia Paciolla ed il collettivo Giustizia per Mario Paciolla presenteranno nei prossimi giorni il progetto “Jorit per Mario Paciolla”. L'appuntamento è fissato per il prossimo 30 gennaio, alle ore 10.30, presso la Sala del Capitolo del complesso monumentale di San Domenico Maggiore.

Il progetto ha come scopo di rinnovare l’interesse circa la vicenda del giovane cooperante partenopeo morto in Colombia nel 2020, attraverso una campagna di comunicazione e la realizzazione di un’opera di creatività urbana firmata dal noto street artist, quali "azioni concrete in risposta agli ultimi tristi accadimenti che hanno visto la Procura di Roma chiedere l'archiviazione del caso".

In occasione della conferenza stampa sarà presentata la campagna di crowdfunding per la realizzazione dell’opera e la piattaforma “Marioveritas” finalizzata alla raccolta delle eventuali segnalazioni e testimonianze, rese in forma anonima, utili alle indagini.