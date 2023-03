Commenti ignobili sui social contro Jerry Calà: “Mi hanno avvertito ma non li leggo”

"Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Lo scrive Jerry Calà su Twitter. Il noto attore è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, dove si trovava per girare un nuovo film.

Jerry Calà "sta decisamente meglio" ed è "uscito dalla terapia intensiva". Lo fa sapere il suo ufficio stampa. Calà si trova ancora alla Clinica Mediterranea di Napoli dove è stato portato in ambulanza dall'Hotel Santa Lucia dove alloggiava in questi giorni durante le riprese nel capoluogo partenopeo del suo nuovo film 'Chi ha rapito Jerry Calà?'.

Il commento di Mara Venier

La notizia del ricovero per infarto di Jerry Calà, data in anteprima ieri mattina da NapoliToday, ha destato non poca preoccupazione tra i suoi numerosi amici e fan. Tantissime le telefonate che sono arrivate alla Clinica Mediterranea, dove il popolare attore è ricoverato da questa notte. A tranquillizzare tutti ci ha pensato ieri Mara Venier che ha condiviso una foto su Instagram che la ritrae assieme a Jerry Calà e ha scritto "Jerry è stato operato stanotte a Napoli. Ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent", aggiungendo "Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva… ma sta bene! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli... Amore mio che spavento mi hai fatto prendere. Love you".

Anche un comunicato stampa rilasciato dai manager dell'attore assicurano che "Jerry Calà sta bene, comunichiamo che tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l'attore si trova per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone e non critiche come riportate falsamente su alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale e da aprile live con la ripresa della sua tournée".