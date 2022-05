Jennifer Lopez in concerto a Capri: l'annuncio

Un concerto di Jennifer Lopez a Capri, arriva l'annuncio. Ad organizzarlo per raccogliere fondi per Unicef, LuisaViaRoma, azienda di Firenze tra i leader nel settore e-commerce del mondo della moda.

Appuntamento per il sesto gala di beneficenza organizzato con Unicef la Certosa di San Giacomo di Capri il 30 luglio. In tale occasione Jennifer Lopez si esibirà in concerto.

Durante la serata sarà anche proiettato un documentario realizzato in Giordania e seguirà anche un collegamento live con Unicef in Ucraina.