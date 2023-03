Jankto parla per la prima volta a Napoli dopo il coming out: “Due persone che si amano possono crescere un figlio”

“Sono innamorato di mio figlio, dello Sparta, del suo paese, però se ci riferiamo ad una relazione con un ragazzo non sono attualmente innamorato. Secondo me se due persone si amano e si vogliono bene, possono tranquillamente occuparsi dei bambini, dando forse un esempio migliore di tante madri e padri perché ci sono sempre i brutti esempi, dove i genitori non si comportano bene. Tutto quello che posso fare è occuparmi di mio figlio e della mia famiglia”.

Lo dice Jakub Jankto, calciatore dello Sparta Praga, ex Udinese e Sampdoria, intervistato in esclusiva per Sky TG24 Live In Napoli. Riguardo il suo recente coming out, Jankto aggiunge: "Quando l’ho detto alla mia ex fidanzata, alla mamma di mio figlio, lei è rimasta stupita però si aspettava che qualcosa non andasse. È stato tutto casuale e non programmato, ma diciamo, tra virgolette, che l’ha accettato. Siamo abbastanza intelligenti per continuare, per trovare la strada giusta e per proteggere il nostro bambino, credo sia una cosa fondamentale, per noi e soprattutto per lui. Non è stato facile né per me, né per lei”.