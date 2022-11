SuperEnalotto, centrato un "5" nel napoletano: sfiorato il jackpot che vola a 306 milioni

La Campania si conferma protagonista al SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 10 novembre, infatti, sono stati centrati tre “5” del valore di 24.175,35 euro ciascuno.

Si festeggia nel napoletano, ad Ercolano, dove una vincita - riporta Agipronews - è stata centrata presso una tabaccheria in via Patacca 39/D. Le altre due giocate vincenti sono state convalidate nella tabaccheria di via Volpe 25 ad Avellino e nella tabaccheria di via Santa Croce 38/40 a Maddaloni.

Nel frattempo il jackpot è arrivato a quota 306,4 milioni di euro - record per il gioco - che saranno messi in palio nel prossimo concorso, quello di sabato 12 novembre.